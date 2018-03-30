Çavuşoğlu'ndan Fransa'ya sert yanıt! Sen kim oluyorsun

Çavuşolu'nun açıklamalarından satırbaşları:

"Terör örgütün üst seviyede ağırlanması Fransa'nın terör örgütleri içinde çifte standart içinde olduğunun göstergesidir. Sen kimsin terör örgütüyle arabuluculuk yapıyorsun. Fransa objektifliğini yitirdi. Fransa teröristlerin tarafında.

Bir terör örgütünün en üst düzeyde karşılanması, Fransa'nın terör örgütleri arasında çifte standart içinde olduğunun göstergesidir. Fransa'da terör saldırısı düzenleyenleri Ankara'da ağırlasak Fransa ne düşünür. YPG/PKK Türkiye'de 40.000 kişiyi öldürdü. PKK bölgedeki durumu bilmesine rağmen dürüst davranmıyor. Fransa'nın arabuluculuk isteği kabul edilemez.