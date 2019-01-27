Çavuşoğlu'ndan flaş sözler: Arkasında PKK'nın olduğunu biliyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da basın mensuplarının sorularını cevapladı. Çavuşoğlu, dün Kuzey Irak'ta yaşanan provokasyon girişimiyle ilgili olarak, "Yerel halkı kışkırtmaya başladılar. Bunun arkasında PKK'nın olduğunu biliyoruz. Bu tür olaylara prim verilmemesi gerektiğini ilettik" dedi.

İşte Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları;

KUZEY IRAK'TA TÜRK ÜSSÜ'NE SALDIRI: Türk Hava Kuvvetleri, Kuzey Irak'ta PKK yuvalanmasına yönelik çok başarılı operasyonlar yaptı. Bundan rahatsız olmaya başladılar, iyice köşeye sıkıştılar. Yerel halkı kışkırtmaya çalışıyorlar. Bunun arkasında PKK'nın olduğunu biliyoruz. İlgili bakanlarını başkonsolosluğumuza gönderdiler, süreci yakından takip ediyoruz. Bu tür olaylara prim verilmemesi gerektiğini ilettik.

Irak’ta yeni hükümetin kurulmasıyla birlikte Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi de dahil PKK’ya yönelik atılacak hamleler var. Dün akşam Neçirvan Barzani ile telefonda görüştüm. Gerekli tedbirleri aldıklarını söylediler. Bir daha böyle bir olaya bölgede izin vermeyeceklerini söylediler

VENEZUELA: ABD'nin baskısıyla AB değerleriyle çelişiyor. Ekonomik sıkıntıların aşılması için ülkeye destek olmamız lazım ve halkın sandıktaki iradesine de herkesin saygılı olması lazım.

KKTC ZİYARETİ: Bazı kişiler ideolojilerini dikte ediyor. Bir kişinin siyasi ideolojisine göre Kıbrıs feda edilemez. KKTC'de demokratik olgunluk var.