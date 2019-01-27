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Çavuşoğlu'ndan flaş sözler: Arkasında PKK'nın olduğunu biliyoruz

Çavuşoğlu'ndan flaş sözler: Arkasında PKK'nın olduğunu biliyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün Irak'ın kuzeyinde yaşanan provokasyon girişimiyle ilgili "Yerel halkı kışkırtmaya başladılar. Bunun arkasında PKK'nın olduğunu biliyoruz." dedi.

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Eklenme Tarihi: 27-01-2019 13:50 - Güncelleme: 27-01-2019 13:50

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Antalya'da basın mensuplarının sorularını cevapladı. Çavuşoğlu, dün Kuzey Irak'ta yaşanan provokasyon girişimiyle ilgili olarak, "Yerel halkı kışkırtmaya başladılar. Bunun arkasında PKK'nın olduğunu biliyoruz. Bu tür olaylara prim verilmemesi gerektiğini ilettik" dedi.

İşte Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları; 

KUZEY IRAK'TA TÜRK ÜSSÜ'NE SALDIRI: Türk Hava Kuvvetleri, Kuzey Irak'ta PKK yuvalanmasına yönelik çok başarılı operasyonlar yaptı. Bundan rahatsız olmaya başladılar, iyice köşeye sıkıştılar. Yerel halkı kışkırtmaya çalışıyorlar. Bunun arkasında PKK'nın olduğunu biliyoruz. İlgili bakanlarını başkonsolosluğumuza gönderdiler, süreci yakından takip ediyoruz. Bu tür olaylara prim verilmemesi gerektiğini ilettik.

Irak’ta yeni hükümetin kurulmasıyla birlikte Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi de dahil PKK’ya yönelik atılacak hamleler var. Dün akşam Neçirvan Barzani ile telefonda görüştüm. Gerekli tedbirleri aldıklarını söylediler. Bir daha böyle bir olaya bölgede izin vermeyeceklerini söylediler

VENEZUELA: ABD'nin baskısıyla AB değerleriyle çelişiyor. Ekonomik sıkıntıların aşılması için ülkeye destek olmamız lazım ve halkın sandıktaki iradesine de herkesin saygılı olması lazım.  

KKTC ZİYARETİ: Bazı kişiler ideolojilerini dikte ediyor. Bir kişinin siyasi ideolojisine göre Kıbrıs feda edilemez. KKTC'de demokratik olgunluk var.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • ertürk göktürk 27 Ocak 2019 14:59 sizin yanlış politikalarınızdan dolay türkiyedeki ve bölgedeki tüm kürtler ve araplar türkiye düşmanı kesilidi.

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KİMDİR ?
Mevlüt Çavuşoğlu
MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU KİMDİR?

1968 Alanya doğumlu Mevlüt Çavuşoğlu, 64. Hükümet Avrupa Birliği Bakanı görevini yürütmektedir.  Özel H. Emin Paşa Lisesi’ni birincilikle tamamlayan Çavuşoğlu, 1988 yılında Ankara &Uum

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