Çavuşoğlu'ndan flaş Menbiç ve tercümanlık çıkışı

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ile varılan Menbiç planı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Dışişleri Bakanı Tillerson arasında kendisinin tercümanlık yapmasına yönelik eleştiriler konusunda çarpıcı açıklamalar yaptı. Tercümanlık konusundaki eleştiriler için, "Saçma sapan şeyler yazılıyor. Dışişleri Bakanı tercümanlık yapar mı? Cumhurbaşkanı isterse yaparım" diyen Çavuşoğlu, "Menbiç için plan uygulanmazsa yapılması gereken şey teröristlerin yok edilmesi" dedi. Çavuşoğlu, ABD Başkanı Trump ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün bir telefon görüşmesi yapacağını da duyurdu.

Anadolu Ajansı'nın Editör Masası programına konuk olan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

- Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirecek...

- Trump'ın ilişkileri normalleştirme arzusunda olduğunu biliyoruz. Ama sisteme biraz daha hakim olması gerekiyor.

- Cumhurbaşkanımızın 'Bir gece ansızın gelebiliriz' sözü Sincar, Kandil için de YPG/PKK'nın olduğu her yer için de geçerli...

- Afrin'de ÖSO'nun yağmalama yaptığına yönelik iddiaları ciddiye alıyoruz. Güvenlik güçlerimiz veya ÖSO hiç kimse PKK gibi olamaz, kimse buna müsaade etmez. Halep'ten gelip de hırsızlık yapanlar da yakalandı. Yağma ve kötü muameleye karşıyız...

- YPG'nin Menbiç'ten çıkmasından sonra yönetim ve güvenlik yapısı ve demografi belirleyecek.. Plan uygulanmazsa yapılması gereken şey teröristlerin yok edilmesi...

- Afrin'i yine Afrinlilerin yönetmesi gerekiyor. Bunun için çalışıyoruz. Nüfus oranına göre temsil sağlanmalı. Gönüllü geri dönüşleri destekliyoruz. Cerablus'ta yaptığımız gibi yapacağız.

- (Erdoğan-Tillerson görüşmesi) Saçma sapan şeyler yazılıyor. Dışişleri Bakanı tercümanlık yapar mı? Cumhurbaşkanı isterse yaparım.

- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Varna'da yapılacak AB-Türkiye zirvesinde vize serbestisinin gündeme gelebileceğini söyledi.