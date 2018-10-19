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Çavuşoğlu'ndan flaş Cemal Kaşıkçı sözleri: Kimseye ses kaydı vermedik

Çavuşoğlu'ndan flaş Cemal Kaşıkçı sözleri: Kimseye ses kaydı vermedik

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Türkiye'nin Pompeo ya da herhangi bir Amerikalı yetkiliye herhangi bir ses kaydı vermesi söz konusu değil. Elimizde bir takım deliller var netleşince dünya ile paylaşacağız." dedi.

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Eklenme Tarihi: 19-10-2018 12:03 - Güncelleme: 19-10-2018 12:03

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Arnavutluk Dışişleri Bakanı Ditmir Bushati ile görüştü. İki bakan daha sonra ortak basın toplantısı düzenledi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Türkiye'nin Pompeo ya da herhangi bir Amerikalı yetkiliye herhangi bir ses kaydı vermesi söz konusu değil. Türkiye'nin soruşturmadan elde ettiği bazı bilgiler ve deliller var" dedi.

''ŞEFFAF BİR ŞEKİLDE PAYLAŞACAĞIZ''
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Cemal Kaşıkçı soruşturmasıyla ilgili sonuçları dünyayla şeffaf bir şekilde paylaşacağını da söyledi. Arnavutluk'ta kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı olayıyla ilgili konuşan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Ortaya çıkacak sonuçları tüm dünyayla paylaşacağız. Herhangi bir ülkeyle o ya da bu bilgiyi paylaşmamız söz konusu değil" şeklinde konuştu. 

ARNAVUTLUK'A FETÖ ÇAĞRISI 
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, FETÖ üyesi kişilerin Arnavutluk'ta bulunduğunu ve dost Arnavutluk'tan bu kişilerin iadesini beklediklerini söyledi.

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Kaynak : AA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Misafir 19 Ekim 2018 13:20 iyide hükümete yakin gazeteler dinletildi abd bakanina vs?

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