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Çavuşoğlu'ndan flaş açıklama! ABD'yle görüşmeler ertelenebilir

Çavuşoğlu'ndan flaş açıklama! ABD'yle görüşmeler ertelenebilir

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Moskova'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu, 19 Mart'ta ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile planlanan görüşmenin ertelenebileceğini söyledi.

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Eklenme Tarihi: 14-03-2018 13:08 - Güncelleme: 14-03-2018 13:08

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Moskova'da Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile Moskova'da ortak basın toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu, Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekâtı hakkında da şu ifadeleri kullandı: "Suriye'nin topraklarında kimsenin tehdit oluşturmaması gerekiyor. Teröristlerin burada barınmaması gerekiyor. ABD Astana'da gözlemci, ne olduğunu görüyorlar. Münbiç ve YPG'nin kontrol ettiği yerlerin istikrara kavuşturulması yönünde bir anlayış var. Çalışma grubu var, Rex Tillerson görevden ayrıldığı için ABD ile yapmayı planladığımız toplantımız ertelenebilir. Yeni ABD Dışişleri Bakanı ile aynı anlayışla çalışmak isteriz."

ABD ile Türkiye'nin 19 Mart'ta Washington'da bakanlar düzeyinde toplantı yaparak Afrin ve Münbiç'in terör örgütlerinden temizlenmesini ele alması bekleniyordu.ABD Başkanı Donald Trump, dün Rex Tillerson'u görevden alarak, Dışişleri Bakanlığı görevine CIA Direktörü Mike Pompeo'yu getirmişti.

S-400'LERİN TESLİMATI HIZLANDIRILACAK

Lavrov, Rusya'nın S-400'lerin teslimatını hızlandıracağını söyledi. Çavuşoğlu da füze savunma sistemi Türkiye'ye ne kadar çabuk gelirse, o kadar iyi olacağını belirtti. Rusya ve Türkiye'nin Aralık ayında imzaladıkları anlaşmaya göre, Moskova'nın 2020'nin ilk yarısında S-400 teslimatına başlaması öngörülüyor.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • misafir 14 Mart 2018 13:53 bu ülkeyle görüsülecek ne vadiki,erteliyorsunuz

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KİMDİR ?
Mevlüt Çavuşoğlu
MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU KİMDİR?

1968 Alanya doğumlu Mevlüt Çavuşoğlu, 64. Hükümet Avrupa Birliği Bakanı görevini yürütmektedir.  Özel H. Emin Paşa Lisesi’ni birincilikle tamamlayan Çavuşoğlu, 1988 yılında Ankara &Uum

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