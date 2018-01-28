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Çavuşoğlu'ndan CHP'li Öztürk'e: Zavallı korkak

Çavuşoğlu'ndan CHP'li Öztürk'e: Zavallı korkak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Türkiye'nin eski Musul Başkonsolosu Öztürk Yılmaz'ın açıklamalarına ilişkin konuştu.

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Eklenme Tarihi: 28-01-2018 10:57 - Güncelleme: 28-01-2018 10:57

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Türkiye'nin eski Musul Başkonsolosu Öztürk Yılmaz'ın açıklamalarına tepki gösterdi.

Çavuşoğlu "CHP'nin bir genel başkan yardımcısı var. Benim memurumdu eskiden kısa bir süreli. Bunları söylemek istemezdim ama 'Bu bakanlıkta bir tek AK Partili varsa benim' deyip yalvaran bir zavallı şimdi partinin adını bile doğru söylemiyor. Şimdi gelmiş Özgür Suriye Ordusu'na çamur atıyor. Sen nasıl milli bir insansın. Musul Başkonsolosluğumuz DEAŞ tarafından ele geçirilince bu zat, bana bunu oradaki korumalar, özel harekatçılar ve çalışanlar söylüyor. İfadelerinin kayıtları da bakanlıkta. Korkusundan 'Başkonsolos ben değildim' diyen bir korkak bu" dedi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR7 YORUM

  • Turgay 28 Ocak 2018 12:42 Konsolosun basılacağını söyleyen sayın Sinan Oğan'ı Meclis de 100 kişi ile (tam size layık olacak şekşlde 1'e 100) linç etmeye kalkan siz değilmiydiniz o kadar çalışanı bir zamanlar kankanız olan cani,sapık İŞID'ın eline bile bile bırakmanız mı,bunları unuttuğumuzu mu sanıyorsunuz.Millet şu anda sizin değil ORDU'sunun yanında.

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KİMDİR ?
Mevlüt Çavuşoğlu
MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU KİMDİR?

1968 Alanya doğumlu Mevlüt Çavuşoğlu, 64. Hükümet Avrupa Birliği Bakanı görevini yürütmektedir.  Özel H. Emin Paşa Lisesi’ni birincilikle tamamlayan Çavuşoğlu, 1988 yılında Ankara &Uum

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