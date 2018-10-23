Çavuşoğlu'ndan Cemal Kaşıkçı sözleri: Türkiye işbirliği yapar

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yaşanan arbede sonucu ölen gazeteci Cemal Kaşıkçı olaylı ile ilgili konuştu. Çavuşoğlu, Kaşıkçı olayında BM, uluslararası kuruluş veya mahkemenin soruşturma açması halinde Türkiye'nin iş birliği yapacağını söyledi.

''GEÇ DE OLSA KABUL ETMESİ ÖNEMLİ''

Çavuşoğlu: "Suudi Arabistan'ın geç de olsa Kaşıkçı'nın öldürüldüğünü kabul etmesi önemlidir" dedi.

''TÜRKİYE KARARLI''

Yürütülen tüm aramalarda Suudi yetkililerin de olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Türkiye, kararlı soruşturma derinleşerek devam ediyor" ifadelerini kullandı.

''SÜREÇ HIZLANDI''

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşmasından satır başları;



- Uluslararası hukuk çerçevesinde işbirliği yaparız. Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan Kralı Selman'la görüştükten sonra süreç hızlandı. Ne olduğu ortaya çıkana kadar soruşturma sürecek.

- Ne olduğu ortaya çıkana kadar soruşturma sürecek. Baskı Riyad'ın cinayeti kabul etmesine neden oldu. Herhangi bir ülkeyle elimizdeki delilleri paylaşmadık ama istihbaratlar arasında görüşmeler olabilir.

''ABD İLE İLİŞKİLERDE YUMUŞAMA OLDU''

- Brunson sonrası ABD'yle ilişkilerde yumuşama oldu ama Türkiye ile ABD ilişkileri Brunson yüzünden gerilmedi. Türkiye ABD ilişkileri, ABD'nin YPG/PKK'ya verdiği destek, Münbiç meselesi ve ABD'nin FETÖ'ye ilişkin tutumu nedeniyle gerildi.

FETÖ KONUSU

- FETO'nun iadesi için son belgeleri de Adalet Bakanlığı'na ve Dışişleri Bakanlığı'na verdik. Öte yandan ABD içerisinde FBI'ın yürüttüğü bir soruşturma var. FBI'dan ve Dışişleri Bakanlığı'ndan bir ekip Ankara'ya geldi biz belgeleri onlarla da paylaştık.