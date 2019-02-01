Çavuşoğlu'ndan AP'nin Guaido kararına tepki

AP'nin Brüksel'deki "Venezuela'da durum" başlıklı oturumunda önceki gün Latin Amerika ülkesindeki gelişmeleri görüşen üyeler, dün karar tasarısını oylamıştı. Oylama sonucunda, "Guaido'yu Venezuela Anayasası'nın 233'üncü maddesi doğrultusunda geçici devlet başkanı olarak tanıyan" tasarı 104'e karşı 439 oyla kabul edilmişti.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği (AB) Gayriresmi Dışişleri Bakanları (Gymnich) Toplantısı'na katılmak üzere bulunduğu Bükreş'te gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Konuyla alakalı konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Parlamentosu'nun Venezuela'da Guaido'yu tanıma kararına tepki gösterdi. Çavuşoğlu, ''Dış müdahale çözüm getirmez. Venezuela'da iç savaşa bile neden olabilir.'' dedi.
Tasarıda, "ülkedeki mevcut yönetime insan hakları ihlallerine bir an önce son verilmesi" çağrısında bulunulmuştu.
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