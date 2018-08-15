Çavuşoğlu'ndan ABD'ye 'hayal kırıklığı' cevabı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "ABD veya herhangi bir ülke sadece kendi yaşadığı hayal kırıklığını düşünmemelidir. Darbe girişiminde bulunan bir hain var ve onu besliyorlar. Benden belge istemesine gerek yok, ABD bunu zaten biliyor" dedi.

Beyaz Saray'dan dün yapılan açıklamada ABD başkanı Trump'ın, Rahip Brunson'ın serbest bırakılmamasından dolayı 'hayal kırıklığı' yaşadığı ifade edilmişti.

Çavuşoğlu ve 10. Büyükelçiler Konferansı kapsamında Ankara'da bulunan Sudanlı mevkidaşı Al-Dirdiri Muhammed Ahmed ile ortak basın toplantısı düzenledi.

"ABD'de ne yaptığını bilmeyen bir anlayış var"

Rahip Andrew Brunson'a ilişkin Washington'dan yapılan açıklamaların hatırlatılması üzerine Çavuşoğlu, ABD veya herhangi bir ülkenin sadece kendi yaşadığı hayal kırıklığını değil karşı tarafın yaşadığı hayal kırıklıklarını da dikkate alması gerektiğini söyledi.

Çavuşoğlu, ABD'nin Türkiye'nin yanı başında terör örgütüne binlerce tır dolusu silah verdiğini hatırlatarak, o silahların şu anda piyasada satıldığına işaret etti.

Diğer yandan Türkiye'de darbe girişiminde bulunan bir haine destek verildiğini anımsatan Çavuşoğlu, "Şimdi bakıyoruz üçüncü ülkelerdeki FETÖ'cüleri de korumaya kalkıyorlar. Darbe girişiminden bu yana bakıyoruz, o ülke kurtulmak istiyor, oradaki ABD'nin büyükelçisi o FETÖ'cülere destek çıkıyor." dedi.

Suç işlediyse herkesin yargı sürecine tabi tutulması gerektiğini vurgulayan Çavuşoğlu, Türkiye'nin var olan tüm sorunları baskı ve dayatma ile değil müzakerelerle çözmek istediğini ABD'ye ifade ettiğini aktardı.

Çavuşoğlu, "Ama orada ciddi bir karmaşa var. Ne yaptığını bilmeyen, yumruğu masaya vurarak netice alabileceğini düşünen bir anlayış var. Tüm ülkeler için de işin en zor kısmı bu." ifadesini kullandı.

"Askıya alındı diye bir şey yok"

Çavuşoğlu, ABD Başkanı Donald Trump'ın, F-35 savaş uçaklarının Türkiye'ye teslimatının geçici olarak durdurulmasını öngören 2019 mali yılı bütçesine dair yasa tasarısını imzalamasına ilişkin soruyu da yanıtladı.

Daha önce Savunma Bakanlığının zaten Kongre tarafından atılacak bir adıma karşı olacaklarını söylediğini hatırlatan Çavuşoğlu, diğer taraftan 90 gün içinde yönetimin bir rapor vereceğini ve bu süreçte teslimat olmayacağını bildirdi.

Çavuşoğlu, şunları kaydetti: "Ama pratikte de bunun hiçbir anlamı yok. Türkiye zaten ikisini teslim aldı. İki sene boyunca uçaklar zaten orada olacak ve pilotlarımızın da orada eğitim süreci devam edecek. Yani bugün askıya alındı diye bir şey yok. Bu rapor alınıncaya kadar bunların teslimiyle ilgili kendi iç prosedürlerinden kaynaklanan kısıtlama var. ABD'ye tavsiyemiz, elinizde olan kozları Türkiye'ye veya başka bir ülkeye karşı bir silah olarak kullanmayın. Bu ABD'nin güvenliğini ve itibarını çok ciddi zedeliyor. Dönüp dolaşıp yine ABD'ye zarar verir. Hiçbir ülke bugün alternatifsiz değildir, çaresiz değildir ve her ülke onurludur. Buna da saygı duymaları gerekir.