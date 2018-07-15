Çavuşoğlu'ndan ABD'ye FETÖ mesajı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in iadesiyle ilgili oyalama devrinin sona erdiğini söyledi. Bugüne kadar 100'den fazla FETÖ'nün önde gelen isminin Türkiye'ye getirildiğini belirten Çavuşoğlu, FBI'ın başlattığı soruşturmaların sonuç odaklı olmasını istediklerini kaydetti.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü çerçevesinde CNN Türk canlı yayınına telefonla bağlanan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, önemli açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu'nun açıklamaları şöyle:

"2 sene önce meydana gelen hain darbe girişiminden sonra bu darbe girişimini unutturmayacağımızı söylemiştik. Bu hainlerden nerede olursa olsun içeride ve dışarıda hesap soracağımızı da söylemiştik. İki yıldır bu hainlerin izindeyiz. Yurtdışında çok sayıda ülkeden FETÖ'nün önde gelenlerini getirdik. Bunların bazıları basına yansıdı, bazıları yansımadı. Çok sayıda ülkeden 100'den fazla önde gelen FETÖ'cüyü ülkemize getirdiğimizi söyleyebiliriz.

Özellikle Avrupa ülkelerinde iki yıldır bir mücalemiz var. Bu mücadele ne maalesef istediğimiz sonucu getirmedi. Son 5-6 aydır ABD’de bazı hareketlilikler görüyoruz. FETÖ ile ilgili FBI’ın başlattığı soruşturmaları gerçekten anlamlı buluyoruz fakat bu soruşturmaların sonuç alıcı ve gerçek soruşturma olmasını istiyoruz. Dışişleri Bakanına bunu söyledik. Bu süreci takip ediyoruz.

"CUMA GÜNKÜ TOPLANTIDA FETÖ'NÜN İADESİNİ İSTEDİK" Cuma günü Ankara’da bir toplantı gerçekleşti. ABD ile ilişkileri tekrar normalleştirmek için üç tane çalışma grubu oluşturduk. Birincisi Münbiç ve Suriye ile ilgili. İkincisi konsolosluk işleri ve hukuki işler, yani FETÖ’nün de içerisinde olduğu çalışma grubu. Üçüncüsü ise PKK ile Irak’ta mücadele ile ilgili. FETÖ meselesinin de içerisinde bulunduğu çalışma grubu Cuma günü Ankara’da toplandı. Ve burada net bir şekilde ABD’nin bizi oyalamaması gerektiğini, verdiğimiz delillerin gerçek deliller olduğunu ve uluslararası hukuka ve ilgili anlaşmalara uygun bir şekilde FETÖ’nün iadesini istediğimizi dile getirdik. Cumhurbaşkanımız NATO zirvesinde bunu Trump’a iletti. Biz bunun peşindeyiz.

  • Medya 15 Temmuz 2018 22:40
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