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Çavuşoğlu'ndan ABD'ye 'Brunson' tepkisi

Çavuşoğlu'ndan ABD'ye 'Brunson' tepkisi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaparak ABD'den gelen Brunson açıklamalarına tepki gösterdi. ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'de ev hapsine alınan ABD'li rahip Andrew Brunson'un serbest bırakılması çağrısını yineleyip tehdit etmişti.

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Eklenme Tarihi: 26-07-2018 19:55 - Güncelleme: 26-07-2018 19:55

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaparak ABD'nin 'Brunson' açıklamasına tepki gösterdi. Çavuşoğlu, "Türkiye'ye kimse dikte edemez, tehdidi tolere etmeyiz. Hukuk kuralları herkes istisnasız için geçerlidir" dedi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı. Çavuşoğlu, yaptığı açıklamada ABD'nin 'Brunson' açıklamasına tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Trump'ın Türkiye'yi yaptırımla tehdidine ilişkin "Türkiye'ye kimse dikte edemez, tehdidi tolere etmeyiz. Hiç kimsenin tehdidine müsamaha edemeyiz. Hukuk kuralları herkes için istisnasız geçerlidir. Türkiye’ye kimse emir veremez ve tehdit edemez" " ifadesini kullandı.

TRUMP NE DEMİŞTİ?

ABD Başkanı Donald Trump, tutuklu yargılandığı davada tahliye edilerek ev hapsine alınan ABD'li rahip Andrew Brunson'un serbest bırakılmaması durumunda Türkiye'ye yaptırım uygulanacağını söylemişti.

Twitter hesabından açıklama yapan Trump, "Amerika Birleşik Devletleri, büyük bir Hristiyan, aile adamı ve harika bir insan olan Pastor Andrew Brunson'ı uzun süredir tutuklu yargılayan Türkiye'ye büyük yaptırımlar uygulayacak. Brunson büyük acı çekiyor. Bu masum inanç adamı hemen serbest bırakılmalı!" ifadelerini kullanmıştı

BİR AÇIKLAMA DA DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN: TÜRKİYE'YE KİMSE EMİR VEREMEZ VE TEHDİT EDEMEZ

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Türkiye’ye kimse emir veremez ve tehdit edemez. ABD Yönetimini biran önce bu yanlış (tehditkar) söylemi bir kenara bırakarak yapıcı diyalog çerçevesine dönmeye davet ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle;

Türkiye hukukun üstünlüğünü esas alan köklü bir demokratik geleneğe ve siyasi düzene sahip egemen bir devlettir. Türkiye’ye kimse emir veremez ve tehdit edemez. Türkiye’ye karşı tehditkar bir dil kullanılması kabul edilemez.

Ülkemiz ABD ile ilişkilerini düzeltmek için bugüne kadar gereken siyasi iradeyi ortaya koymuş ve üzerine düşeni fazlasıyla yapmıştır. ABD Yönetimi’nin ülkelerimiz arasındaki müttefiklik ve dostluk ilişkilerini hiçe sayan tehditkar mesajlarını kabul etmemiz mümkün değildir.

Brunson davası hakkında Amerikalı muhataplarımıza çeşitli vesilelerle gerekli açıklamalar yapılmış ve konunun bağımsız Türk yargısının yetki alanında olduğu açık bir şekilde vurgulanmıştır.

ABD Yönetimini biran önce bu yanlış söylemi bir kenara bırakarak bugüne kadar sürdürdüğümüz yapıcı diyalog çerçevesine dönmeye davet ediyoruz.

Trump'tan Türkiye'ye tehdit! Brunson'u bırakmazsanız...

'Papaz Brunson' için ABD'den ilk açıklama

 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR18 YORUM

  • Misafir 26 Temmuz 2018 21:29 Bizi ele gune rezil ettin ey yargi. Yargi boyle konularda bagimsiz olmamali. Siyasi iradenin de sözü olmali

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