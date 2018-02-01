Çavuşoğlu'dan flaş Mihraç Ural açıklaması!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara’da gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Soçi’deki Suriye zirvesi hakkında konuşan Çavuşoğlu, ''Reyhanlı katliamı sanığı Mihraç Ural’ın Soçi’ye katılması hakkında “Rusya’dan izahat istedik. Bize verilen listede bu teröristin ismi yok. Türkiye’ye iade edilmesini istedik. Bir teröristin bizimle işbirliği yapan bir ülkede böyle şov yapamaması gerekiyor” dedi.

''CENEVRE'Yİ YENİDEN CANLANDIRMAMIZ GEREKİYOR''

“Sonuç bildirgesinde garantör ülkelerden birisi olarak isteklerimizi buraya koyduk.'' diyen Çavuşoğlu, ''BM’nin 2254 nolu kararına ve Cenevre sürecine atıfta bulunması önemli. Astana ve Soçi’nin Cenevre’ye entegre edilmesi gerekiyor ve bu bildirgede entegre edilmiştir. Cenevre’yi yeniden canlandırmamız gerekiyor. Rejimin gerçek anlamda müzakerelere başlaması gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

''TERÖRİST ŞOV YAPAMAZ''

Çavuşoğlu, Reyhanlı katliamı sanığı Mihraç Ural’ın Soçi’ye katılması hakkında “Rusya’dan izahat istedik. Bize verilen listede bu teröristin ismi yok. Türkiye’ye iade edilmesini istedik. Bir teröristin bizimle işbirliği yapan bir ülkede böyle şov yapamaması gerekiyor” ifadesini kullandı.

''FRANSA BİZE DERS VEREMEZ''

Afrin Operasyonu'yla ilgili eleştirilere de cevap verdi: "Maalesef bu Avrupalıların ikiyüzlülüğü var. Yüz yüze konuşurken destek mesajları veriyorlar. Biz Fransa değiliz, gidip Afrika ülkelerini işgal edelim. Fransa bu konuda bize ders veremez."