Çavuşoğlu: Tehdit dili ile sonuç alınmaz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ile yaşanan rahip Brunson krizine dair yaptığı açıklamada, "Türk milleti tehdide boyun eğmez, ters teper. Sorunların müzakereyle ve diyalogla çözüleceğine inanıyoruz." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ile Rahip Brunson krizine dair açıklamasında, ''Tehdit dili ile değil uzlaşı ve müzakere ile çözeceğiz'' ifadelerini kullandı.

"SORUNLARI DİPLOMASİ İLE ÇÖZER İŞİMİZE BAKARIZ" Çavuşoğlu, ''O zaman oturalım iki eşit ortak gibi konuşalım, konuştuğumuz çalışma gruplarını nasıl işleteceğimizi konuşalım. Yaptırım yaparsan, yaptırım görürsün. Türk milleti yaptırıma boyun eğmez, tam tersi ters tepiyor. Tehdit diliyle bir sonuç elde edilebildi mi? Singapur'da Pompeo ile görüşmemiz son derece yapıcı geçti. Böyle olması gerekiyor. Sorunlar var mı var, çözmek istiyorsanız oturalım çözelim. Sorunları diplomasiyle çözeriz, sonra işimize bakarız. Dünyamızın bölgemizin en çok da ABD'nin pozitif gündeme ihtiyacı var. Dayatmayla tehditle değil uzlaşı diplomasi müzakere ve iyi niyetle çözebileceğimizi düşünüyorum. Türk milleti kimseye boyun eğer mi, tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır, tehdit dili ile sonuç alınmaz.'' ifadelerini kullandı.

POMPEO İLE GÖRÜŞME ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Singapurda yapıla görüşmenin iyi geçtiğini vurgulayan Çavuşoğlu, ''Ortada sorunlar var ama nasıl çözeceğimizi konuşacağız, diplomasi işler, sorunları çözeriz sonra işimize bakarız.'' şeklinde konuştu.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo son açıklamalarında, Münbiç anlaşmasının Brunson sürecinin dışında tutulacağını söylemişti. ''NATO müttefiki Türkiye ile çalışmaya devam edeceğiz'' diyen Pompeo güvenlik alanında ortaklığın devamına vurgu yapmıştı.

  • Siyaset 04 Ağustos 2018 19:33
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