Çavuşoğlu: Onların kararlarına uymak zorunda değiliz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin İran'a yönelik uyguladığı yaptırımlarla ilgili açıklama yaptı. Çavuşoğlu, "ABD, İngiltere, başka ülke olsun, onların yaptırım kararlarına biz uymak zorunda değiliz" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran'a yönelik yaptırımlarla ilgili, "ABD, İngiltere, başka ülke olsun, onların yaptırım kararlarına biz uymak zorunda değiliz" ifadelerine yer verdi.

"İRAN'A YÖNELİK YAPTIRIMLARA KARŞIYIZ"

İran'a uygulanan yaptırımları doğru bulmadığını söyleyen Çavuşoğlu, "İran'a yönelik yaptırımlara karşıyız, BM kararlarına uyarız ancak ABD'nin, AB'nin yaptırım kararlarına uymak zorunda değiliz; İran'ın yaptırımlara maruz kalmasını da doğru bulmuyorum." açıklamasında bulundu.

ABD, İRAN'IN PETROL İHRACATI YAPMASINI ENGELLEYECEĞİNİ BELİRTMİŞTİ

Washington yönetimi geçtiğimiz günlerde peş peşe yaptığı açıklamalarda, İran'ın petrol ihracatı yapmasının engelleneceğini belirtmiş, İran ise kendilerinin petrol ihracatı yapamaması durumunda bölgedeki hiçbir ülkenin yapamayacağını söylemişti.