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Çavuşoğlu: Onların kararlarına uymak zorunda değiliz

Çavuşoğlu: Onların kararlarına uymak zorunda değiliz

İran'a yönelik yaptırımlar hakkında konuşan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "ABD, İngiltere, başka ülke olsun, onların yaptırım kararlarına biz uymak zorunda değiliz" dedi.

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Eklenme Tarihi: 24-07-2018 18:40 - Güncelleme: 24-07-2018 18:40

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin İran'a yönelik uyguladığı yaptırımlarla ilgili açıklama yaptı. Çavuşoğlu, "ABD, İngiltere, başka ülke olsun, onların yaptırım kararlarına biz uymak zorunda değiliz" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran'a yönelik yaptırımlarla ilgili, "ABD, İngiltere, başka ülke olsun, onların yaptırım kararlarına biz uymak zorunda değiliz" ifadelerine yer verdi.

"İRAN'A YÖNELİK YAPTIRIMLARA KARŞIYIZ"

İran'a uygulanan yaptırımları doğru bulmadığını söyleyen Çavuşoğlu, "İran'a yönelik yaptırımlara karşıyız, BM kararlarına uyarız ancak ABD'nin, AB'nin yaptırım kararlarına uymak zorunda değiliz; İran'ın yaptırımlara maruz kalmasını da doğru bulmuyorum." açıklamasında bulundu.

ABD, İRAN'IN PETROL İHRACATI YAPMASINI ENGELLEYECEĞİNİ BELİRTMİŞTİ

Washington yönetimi geçtiğimiz günlerde peş peşe yaptığı açıklamalarda, İran'ın petrol ihracatı yapmasının engelleneceğini belirtmiş, İran ise kendilerinin petrol ihracatı yapamaması durumunda bölgedeki hiçbir ülkenin yapamayacağını söylemişti.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • SA 24 Temmuz 2018 19:02 HADDİNİZİ BİLİP KENDİMİZE BAKSAK... İSRAİL DEN, İRAN DAN SONRA GELEN ÜLKEMİZE BAKALIMM.. ''Dünyanın en güçlü ve en etkili ülkeleri belli oldu! İşte Türkiye'nin sırası 14. İSRAİL 8.Cİ... EY ABD 1. RUSYA 2. ÇİN 3. ALMANYA 4. FRANSA 5, İNGİLTERE 6....

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