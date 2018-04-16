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Çavuşoğlu Macron'un karın ağrısını açıkladı! Meğer...

Çavuşoğlu Macron'un karın ağrısını açıkladı! Meğer...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Türkiye açıklamasının perde arkasında yatan gerçeği açıkladı: Ankara'daki üçlü zirveye katılmak istedi. İran karşı çıkınca gelemedi...

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Eklenme Tarihi: 16-04-2018 14:24 - Güncelleme: 16-04-2018 14:50

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron'un "Esed rejimini vurarak Türkiye'yi Rusya'dan uzaklaştırdık" açıklamasına sert tepki gösterdi. Çavuşoğlu, "Bizim Rusya ile ilişkimiz Fransa Cumhurbaşkanının ayıracağı kadar zayıf değil" dedi. Macron'un Ankara'daki Recep Tayyip ERdoğan-Viladimir Putin-Hasan Ruhani toplantısına katılmak istediğini ancak reddedildiğini belirten Çavuşoğlu, "herkes gerçekleri bilsin" dedi...

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabulünden sonra konuşan Mevlüt Çavuşoğlu, Macron'un açıklamaları için şunları söyledi: 
- Avrupalı dostlarımız işin ciddiyetinden uzak popülizmi tercih ediyor. Bir Cumhurbaşkanına yakışır açıklama bekliyoruz...
- Bir çok Avrupalı dostumuz işin ciddiyetinden uzak, popülizmi tercih ediyor. Macron Ankara'daki zirveye katılmak istediğini Cumhurbaşkanımıza söyledi. Rusya kabul etti, İran ise öncelikli 3'lü toplantı yapılmasını istedi. Üçlü toplantıya dahil edilmeyince gelemedi. Doğruları söyleyelim ki herkes bilsin. 

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- Bu olaylar Duma'daki saldırıdan önce yaşandı. Biz başından beri kimyasal silahlara da nükler silahlara da karşıyız. Bizim İran ve Rusya'yla Astana süreciyle başlayan ilişkilerimiz oldu. Bu süreçten de önemli kazanımlar elde ettik. Cenevre'yle de bu sürecin taçlandırılması gerekiyor.
- Bizim farklı düşüncelerimiz olabilir ama Rusya ile ilişkilerimiz, Fransa Cumhurbaşkanı'nın sözleriyle bozulacak kadar zayıf değildir.
- Rusya ile güçlü ilişkilerimiz var. Bu tür açıklamalar doğru açıklamalar değil. Biraz daha ciddiyete davet ediyoruz...

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- (Yunanistan Savunma Bakanı) Popülizmi seviyor, aşırı sağ partiden. Şımarıklığı iki ülke ilişkilerini bozacak düzeye gelmemeli.
- (Bayrak krizi) Popülizmin Yunanistan'a bir faydası yok. Ege'de gerginliğe yol açacak adımlardan kaçınılmalı...

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  • Misafir 16 Nisan 2018 15:08 Saray değil Galatasaray!... Erdoğan’ın Başakşehir İlçe Kongresi’nde sporu siyasete alet eden söylemlerine tepki yağdı.

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