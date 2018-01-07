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Çavuşoğlu ile Gabriel biraraya geldi

Çavuşoğlu ile Gabriel biraraya geldi

Alman Dışişleri Bakanı Gabriel, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından iki ülke arasındaki anlaşmazlıkları çözme noktasında anlaşmaya vardıklarını açıkladı.

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Eklenme Tarihi: 06-01-2018 21:00 - Güncelleme: 07-01-2018 00:44

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Alman Dışişleri Bakanı Gabriel ile Almanya'da görüştü. Alman Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile zorluğu aşmak için mümkün olan her şeyin yapılmasına dair anlaşmaya vardıklarını ifade etti.

 Alman Bakan Gabriel, memleketi Goslar kentinde gerçekleşen buluşmada, Çavuşoğlu'nu evine davet etti. Çavuşoğlu, evinde ziyaret ettiği Gabril'e ve eşine misafirperverliği için teşekkür etti. Ardından iki bakan bölgesel sorunları görüşmek üzere toplantı yaptı. Toplantı sonrası açıklama yapan Çavuşoğlu ve Gabriel, iki ülke arasındaki diyaloğun geliştirilmesi mesajı verdi.

SAMİMİ VE KARŞILIKLI GÜVENE DAYALI DİYALOG

Çavuşoğlu, Almanya ile diyaloğun sürdürmenin önemine değinirken “Biz karşılıklı güvene dayalı samimi bir şekilde bu diyaloğumuz sürdürmek istiyoruz. Türkiye ile Almanya ilişkilerini tekrar yoluna koyarak daha da ileri noktalara götürme noktasında samimiyiz” dedi.

“Her konuda hem fikir olmak zorunda değiliz. Görüş ayrılıkları ve farklılıkları parantez içine alıp yola devam etmekte fayda var" diyen Çavuşoğlu şöyle devam etti: "Her iki tarafında yararına olan Gümrük Birliği Anlaşması konularını yeniden görüşmeye başlamalıyız. Sadece Türkiye ve Almanya için değil tüm Avrupa Birliği üye ülkeleri için kazanç olan adımları atmak lazım. Suriye, Irak, Yemen ve Libya konularında görüş birliğimiz var, görüşlerimiz örtüşüyor. İki ülke de bölgenin istikrarı istiyor, terörle ortak mücadeleyi sürdürüyor. Mülteci konusunda da Almanya ile yakın işbirliği içinde olduğumuzu söyleyebilirim. Bu konuda en duyarlı ülke Almanya olduğunu ve Alman hükümeti olduğunu vurgulamak isterim. Bölgesel konulanda görüş alış verişinde bulunduk. Bundan sonra hangi adımları birlikte atacağız onu değerlendireceğiz. Hem bölgesel hem de ikili ilişkilerimiz için öneli bir görüşe gerçekleştiriyoruz. İki ülke arasındaki mekanizmaları işletmemiz lazım.”

ÖZEL İLİŞKİLERİMİZ VAR

Alman Dışişleri Bakanı Gabriel ise konuşmasının başında Türkiye'den gelen insanların Alman ekonomisine yaptığı katkıya değinirken, Türkiye'nin Nazi döneminde kaçan insanlara kucak açtığını hatırlattı. Gabriel şöyle konuştu: “Türkiye'nin mültecilere yönelik olumlu tutumu yakın tarihle sınırlı değil. Nazi döneminde kaçmış olan ve Türkiye'ye sığınmış olan bir çok insana da kucak açmıştı. Bunlar arasında çok ünlü, tanınmış isimler de vardı. Dolayısıyla bilinenin dışında çok ortak yönlerimiz var. Yüz yılı aşkın süredir ilişkimiz var. Bunları neden söylüyorum? Çünkü geçtiğimiz aylarda Türkiye ile Almanya arasında fikir ayrılıkları söz konusu oldu. Her konuda hem fikiriz demek mümkün değil. Ancak tüm bu zorlukları aşmayı görev biliyoruz. Sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Sorunların aşılması konusunda ciddi bir iademiz de söz konusu olduğunu belirtmek istiyorum. Mevkidaşım ve ben geleceğe yönelik bu gerilimleri aşmak için gereken adımları atmayı ortak bir vazife olarak kabul ediyoruz.”

Gabriel, son dönemde bazı Alman vatandaşlarının tutukluluklarına son verilmesini ise olumlu gelişme olarak değerlendirdi. Hem Çavuşoğlu hem de Gabriel, iki ülkenin ekonomik karma kurullarının ve dışişleri bakanlığı uzmanlarının yakın zamanda yeniden bir araya geleceklerini de söylediler.

 

Berlin ve Ankara yönetimi bir süredir siyasi gerilimler yaşıyordu. Ancak son haftalarda iki ülkeden de tansiyonu düşürmeye dair açıklamalar geliyordu.

Çavuşoğlu, bu hafta Alman haber ajansı DPA'ya verdiği mülakatta, “Özellikle Sigmar Gabriel ile iyi bir diyaloğumuz var. İki tarafın da ilişkilerin normalleştirilmesine hazır olduğunu düşünüyorum. 2018'den daha iyi bir yıl olmasını bekliyorum” demişti.

Çavuşoğlu, bir grup gazeteciyle çarşamba günü Ankara'da yaptığı toplantıda da "Almanya ile hiçbir problemimiz yok ama Almanya'nın bizimle problemi var." demiş, Almanya ve bazı ülkelerin sorunlarının ne olduğunu söylemesi gerektiğini belirtmişti.

Almanya tarafından da son dönemde olumlu mesajlar geldi. Gabriel, geçen ay Türkiye'de tutuklu bulunan bazı Alman vatandaşlarının serbest bırakılmasının ardından yaptığı açıklamada, bunun gibi kararların güvenin yeniden inşa edebileceğine ve ilişkilerin rahatlayabileceğine dair umut verdiğini ifade etmişti.

GABRİEL, ÇAVUŞOĞLU'NA TÜRK ÇAYI İKRAM ETTİ       

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, evinde ağırladığı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na eliyle Türk çayı ikram etti.    Gabriel, evinde ağırladığı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile samimi ve sıcak bir havada gerçekleşen görüşmeye ait bir fotoğrafı Facebook hesabında paylaştı.      

Fotoğrafta Bakan Çavuşoğlu'na çay ikram ederken görülen Gabriel ilk defa evinde yabancı bir bakanı ağırladı. 

Gabriel, evinde ağırladığı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile samimi ve sıcak bir havada gerçekleşen görüşmeye ait bir fotoğrafı Facebook hesabında paylaştı.      
Fotoğrafta Bakan Çavuşoğlu'na çay ikram ederken görülen Gabriel ilk defa evinde yabancı bir bakanı ağırladı.  

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR9 YORUM

  • mmt 07 Ocak 2018 00:04 içimizdeki lafta milliyetçi hanslar varken, düşmana gerek yok. iyi la hiç kimseye ses etmeyelim, herkese "abi"mi diyelim. eskiden bu devletin onuru yerlerde idi, şu anda her ülke ektiğini biçiyor, en azından TÜRK'ün kim olduğunu dünyaya bir kez daha hatırlatıyor RTE. Türk Allahtan başka kimseden korkmaz, korkan varsa DNA testi yaptırsın. isterse dünya gelsin gideceğimiz yer belli, 3 gün önce 5 gün sonra...

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KİMDİR ?
Mevlüt Çavuşoğlu
MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU KİMDİR?

1968 Alanya doğumlu Mevlüt Çavuşoğlu, 64. Hükümet Avrupa Birliği Bakanı görevini yürütmektedir.  Özel H. Emin Paşa Lisesi’ni birincilikle tamamlayan Çavuşoğlu, 1988 yılında Ankara &Uum

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