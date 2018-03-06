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Çavuşoğlu: İç savaş öncesi...

Çavuşoğlu: İç savaş öncesi...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ile Münbiç görüşmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, "İç savaş öncesi nüfus dağılımı esas alınacak" dedi

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Eklenme Tarihi: 06-03-2018 18:50 - Güncelleme: 06-03-2018 18:50

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ile Münbiç görüşmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu, "İç savaş öncesi nüfus dağılımı esas alınacak. Anlaşma için önce YPG Münbiç'ten çıkarılmalı. Sürgün edilenler yeniden topraklarına dönecek. ABD ile nüfus oranına göre yönetim konusunda hemfikiriz" dedi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 06 Mart 2018 18:57 Ok Türkiyede Nufus oranina göre yonetimi paylasalim

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KİMDİR ?
Mevlüt Çavuşoğlu
MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU KİMDİR?

1968 Alanya doğumlu Mevlüt Çavuşoğlu, 64. Hükümet Avrupa Birliği Bakanı görevini yürütmektedir.  Özel H. Emin Paşa Lisesi’ni birincilikle tamamlayan Çavuşoğlu, 1988 yılında Ankara &Uum

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