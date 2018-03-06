Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ile Münbiç görüşmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Çavuşoğlu, "İç savaş öncesi nüfus dağılımı esas alınacak. Anlaşma için önce YPG Münbiç'ten çıkarılmalı. Sürgün edilenler yeniden topraklarına dönecek. ABD ile nüfus oranına göre yönetim konusunda hemfikiriz" dedi.
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1968 Alanya doğumlu Mevlüt Çavuşoğlu, 64. Hükümet Avrupa Birliği Bakanı görevini yürütmektedir. Özel H. Emin Paşa Lisesi’ni birincilikle tamamlayan Çavuşoğlu, 1988 yılında Ankara &UumDEVAMI »
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