Çavuşoğlu canlı yayında gazeteciye fena ayar çekti!

Kazakistan'ın başkenti Astana'da Türkiye, Rusya ve İran'ın katıldğı Suriye konulu toplantı düzenlendi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ve İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif beraber ortak basın toplantısı düzenledi.

Kazakistan'ın başkenti Astana'da gerçekleştirilen Suriye konulu toplantıya Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve İran Dışişleri Bakanı Zarif de katılıyor. Bakanlar şu anda gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Çavuşoğlu canlı yayında bir gazeteciye ayar verdi.

GAZETECİYE: FETÖ'CÜ AĞZIYLA KONUŞMA: Çavuşoğlu, Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatıyla ilgili Afrin operasyonu Suriye'nin toprak egemenliğine karşı değil mi? İsviçre'de FETÖ ile iltibatlı olduğu iddia edilen bir iş adamının kaçırılması girişimiyle ilgili soru soran bir gazeteciye tepki gösterdi.

FETÖ AĞZIYLA SORULAN SORULARA CEVAP VERMEM

Gazeteci, Çavuşoğlu'na Afrin harekatının Suriye'nin egemenliğine zarar verip vermediğini ve FETÖ şüphelisi iş adamını kaçırma girişimine Türk diplomatlar dahil olup olmadığı konusunda 2 soru sordu. Gazetecinin ismini ve çalıştığı yeri isteyen Çavuşoğlu'na "Yerel gazeteciyim" cevabı geldi. Çavuşoğlu sözlerinin devamında "Biraz FETÖ'cü gibi gördüm sizi. FETÖ ağzı ile sorulan sorulara cevap vermem. Afrin konusunda açıklamaları yaptık" demekle yetindi. Konuşmadan satır başları şöyle;

ÇAVUŞOĞLU'NDAN SİVİL VURGUSU Halep senaryosunun tekrar yaşanmaması için elimizden geleni yapmak konusunda kararlıyız. Teröristleri yok etmek için sivilleri öldürmek doğru bir strateji değildir. Doğu Guta'da insani bir dram vardır. Rusya'nın çabalarını takdirle karşılıyoruz ancak yetersiz. İnsani yardımların engelsiz şekilde ulaşması lazım. Dün tutuklu ve kaçırılmış kişilerin salıverilmesi konusunda ilk toplantıyı burada gerçekleştirdik.

SİVİL HALKIN BOMBALANMASI KABUL EDİLEMEZ

Çalışma grubunu iyi şekilde değerlendirmemiz lazım. Suriye halkına yardımcı olmaya devam edeceğiz.Doğu Guta'daki durum insani felaket düzeyindedir. Terör unsurlarını sivillerden ayırmak gerektiğinin altını çizdik. Terör örgütleriyle ılımlı muhalefet yada sivil halkın bir arada olmaması gerekiyor. Doğu Guta'da ateşkes rejimiyle uyumlu şekilde çatışmaların sona erdirilmesi acil bir ihtiyaçtır. Sivil halkın bombalanmasının kabul edilemez olduğunu düşünüyoruz.

AFRİN'DE SİVİLLER KONUSUNDA HASSASİYET GÖSTERİYORUZ

Rejimle muhalefet ilk kez aynı masaya oturdu. Siviller konusunda hassasiyetimiz var. Teröristler İdlib'te tehdit oluşturuyor. Fırat'ın Doğusu dahil her yerde sivil hassasiyetimiz var. Afrin'de de siviller konusunda hassasiyet gösteriyoruz. Terörle mücadele bahanesi ile sivillerin öldürülmesine karşıyız. Teröristler adı ne olursa olsun etkisiz hale getirilmeli.

LAVROV: DOĞU GUTA'YA YARDIMLAR ULAŞMAYA BAŞLADI

Doğu Guta'da halk oradan çıkmaya çalışıyor. Yaptığımız çalışmalar sonuç vermeye başladı. Doğu Guta'da bu bölgenin içine insani yardım ulaşmaya başladı. BM dün önemli bir miktarda yardım gönderdi. Uzun süre böyle bir yardım alınmamıştı.

DÜNYAYA ÇAĞRIDA BULUNUYORUZ

Ama genel olarak şunu söyleyebiliriz ki dünya insani yardımlar konusunda çok daha aktif olmalı. Bütün dünyaya çağrıda bulunuyoruz, özellikle BM'ye bu çağrım; Suriye'deki masum insanların kaderi ile ilgileniyorlarsa oradaki insanlara bir an önce yardım etmeliler.

Dışişleri Bakanlığı'ndan AP'nin Afrin kararına tepki

ABD'li generalden çıldırtan Afrin açıklaması