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Çavuşoğlu: "BM dahil tüm taraflara bilgi verdik"

Çavuşoğlu: "BM dahil tüm taraflara bilgi verdik"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afrin'e yönelik başlatılan Zeytin dalı harekatıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Suriye rejimine yazılı bilgi verdik" dedi.

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Eklenme Tarihi: 20-01-2018 20:46 - Güncelleme: 20-01-2018 20:46

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afrin’e yönelik başlatılan Zeytin dalı harekatıyla ilgili canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu. Bakan Çavuşoğlu, harekattan önce Suriye rejijmine yazılı bilgi verildiğini söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afrin'e yapılan operasyonla ilgili açıklamalarda bulundu. İşte Çavuşoğlu'nun ifadelerinden öne çıkan başlıklar:

"Diğer aktörlerle de istişare halindeyiz. Havadan da müdahale ihtiyacı duyulmuştur. Hedeflerin yüzde 95’i vurulmuştur. Harekatta siviller değil, teröristler hedef alınmıştır. Harekat, çok titiz bir şekilde yürütüyor. Operasyonu havadan ve karadan yürütüyoruz. Teknik konularda askerlerimiz bilgi vermektedir. Hava sahasını kullanma ihtiyacı vardır, F-16’larımız hedefleri vurmuştur.

BİLGİ PAYLAŞIMI YAPIYORUZ

Suriye rejimi kayıtlara geçirmek için kendi topraklarına girilmesine karşı olduğunu bildirdi. Rusya ve diğer ülkelerle biz bilgi paylaşımı yapıyoruz. BM’de de bilgilendirmeyi yapıyoruz. Uluslararası hukuktan doğan hakkımızı kullanıyoruz. Esas olan bizim ne yaptığımız, harekatın uluslararası hukuka uygunluğudur. Bizim kendi adımlarımızı atmamız lazım. Gerekli uyarıları yaptık. Kimse bizi ne tehditten koruyabilir, ne de kollayabilir. Gerçek müttefik teröristlerin yanında değil, Türkiye’nin yanında olur. Bugün Tillerson’a net bir şekilde verdik. Rusya ve İran’a bilgi veriyoruz. Harekatta tam isabet var. Yaralılara baktığımızda PKK, YPG teröristleridir. Fırat Kalkanı harekatında olduğu gibi Suriye rejimine önceden yazılı bilgilendirme yapıyoruz. Uluslararası hukuka uygun olduğunu bildiriyoruz. Sadece yazılı bilgilendirmede bulunuyoruz; biz buraya girdik. Suriye’nin toprak bütünlüğü çok önemli, Türkiye bunu destekliyor.

Soçi’yle bu sürecin bilgisi yok. Soçi’de YPG’nin, PKK’nın olmadığını söyledik. DEAŞ, El Nusra, PKK-YPG yoktur. Siyasi süreci etkileyecek bir şey yoktur. Soçi’nin zemini farklıdır. Oradaki rejim ile terörist olmayan gruplarla yapılan görüşmedir. Suriye’deki aktörlere bilgi paylaşımında bulunduk, ne yapacağımızı da konuştuk. Bundan sonra da devam edecektir.

İdlib’de gözlemci sayısını artırmak için sahada çalışmalar sürüyor. 4’e çıkması için çalışıyoruz. Afrin’de yapılan saldırılar gözlemcilerimize, askerlerimize ve sivillere, muhalefete saldırılar gelmeye başladı. Bu, istikrar ve güveni engellemektir. Amaç siyasi çözümü etkilemek, terör devletini kurmaktır. Harekat, İdlib’de atacağımız adımları da etkileyecektir. "

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