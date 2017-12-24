  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Çavuşoğlu: Biz oyumuzu ve onurumuzu satmayız

Çavuşoğlu: Biz oyumuzu ve onurumuzu satmayız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Senin derdin Filistini bölmek. Abbas'ı götürüp, bir tane Dahlan denen ahmağı, haini, ajanı getirmek. Senin derdin tüm inananları terörist ilan ederek, Müslümanları, ümmeti bölmek." dedi.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 23-12-2017 19:43 - Güncelleme: 24-12-2017 00:28

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kudüs'ü, adaleti savunduklarını belirterek, "Sen güçlü olabilirsin ama senin güçlü olman senin haklı olduğun anlamına gelmez. Sen bizi tehdit ediyorsun ama biz oyumuzu ve onurumuzu satmayız dedik." dedi.

Bazı programlara katılmak üzere Antalya'ya gelen Çavuşoğlu, Alanya Kültür Merkezi'nde düzenlenen "AK Parti Alanya İlçe 5. Gençlik Kolları Olağan Kongresi"nde Kudüs'e sahip çıkmak için Antalyalıların meydanda olduğunu görünce duygulandığını, gururladığını söyledi.

Büyük Türkiye'nin öneminin idrak edilmesi gerektiğini anlatan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Büyük Türkiye olmazsa başımıza gelecek felaketleri unutmayalım. Büyük Türkiye olduğumuz zaman dünya lideri nasıl olacağımızı aklımızdan çıkarmayalım. Gördünüz, görüyorsunuz sadece Kudüs için söylemiyorum. On, on beş sene öncesini de söylüyorum. Somali için açlıktan kıvranan insalar için de söylüyorum. Türkiye olmazsa bizden başka kılını kıpırdatan başka bir ülke var mı? Bizden duyarlılık gösteren ülke var mı? Bizden başka sesini çıkarabilen bir lider var mı? Bizim gibi Recep Tayyip Erdoğan gibi dik duran bir lider var mı? Bugünkü gücümüzle bunu yapıyoruz. İnanıyoruz çünkü Rabbimize inanıyoruz. Milletimize güveniyoruz. Milletimiz de uyandı artık."

"Bugünlerde içeride olduğu gibi dışarıda da Batı'da olduğu gibi İslam dünyasında da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kıskançlığı başlamış. Haddini aşanlar var. Hadsiz, sen kimsin? Sen bugün ümmet için ne yaptın?" diyen Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Senin derdin Filistin'i bölmek. Abbas'ı götürüp, bir tane Dahlan denen ahmağı, haini, ajanı getirmek. Senin derdin tüm inananları terörist ilan ederek, Müslümanları, ümmeti bölmek. Senin derdin, oturmuşsun paranın üstünde, o parayla ümmeti ve Müslüman dünyasını bölmek. Kime hizmet ediyorsun, o paraları nereye akıtıyorsun, nerelere veriyorsun hangi lobilere, nasıl para aktardıklarını görüyorsunuz. Madem bu kadar ümmet için düşkünsün iki gün önce New York'ta nerdeydiniz? Filistin Dışişleri Bakanı'nın yanında, Recep Tayyip Erdoğan'ın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu dışında kim vardı?"

KORKUYU YENDİK

Kimsenin New York'a gidip, Amerika'nın tehdidi karşısında orada dik duramadığını dile getiren Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Filistin Dışişleri Bakanı ile New York'a gittiklerini bildirdi.

"Orada korkuyu yendik. Biz kimseden korkmayız. Ama biz orada korkanların korkusunu yendik. Tir tir titriyordu bazı Müslüman ülkeler. Oylamaya katılamayanlar oldu. Bazı büyükelçiler New York'u terk emişlerdi. Oy verdiler de korkularından New York'ta duramadılar, tatile gitmişler o beyfendiler, hanımefendiler." ifadelerini kullanan Çavuşoğlu, tarihi bir oylama olduğunu, sadece Kudüs, Filistin için değil, BM tarihindeki en kritik oylamalardan biri olduğunu söyledi.

Çavuşoğlu, "Bazı büyükelçiler bizim Müslüman kardeşimiz olan ülkelerin büyükelçileri New York'ta şehri terk etmişlerdi. Neden? Ağababalarından korkuyorlardı. Yazıklar olsun size. Ama biz yeri geldi liderimiz 'one minute' dedi, yeri geldi 'Sen ancak öldürmeyi bilirsin' dedi, yeri geldi dünyaya meydan okudu. Kudüs'ü hiçbir zaman yalnız bırakmadık, yalnız da bırakmayacağız. Kudüs'ün kınalı kuzularını biz yalnız bırakmayacağız, onların umudu biziz. Tüm ümmetin umudu biziz." diye konuştu.

Sırbistan ziyaretine de değinen Çavuşoğlu, herkesin 'Türkiye ne diyecek' diye baktığını dile getirdi.

YANLIŞIN KARŞISINDA DURDUK

Kudüs'ü, adaleti savunduklarını belirten Çavuşoğlu, "Yanlışın karşısında durduk. Sen güçlü olabilirsin ama senin güçlü olman senin haklı olduğun anlamına gelmez. Sen bizi tehdit ediyorsun ama biz oyumuzu ve onurumuzu satmayız dedik. Sadece kendimiz için değil tüm ülkeler için söyledik. Tüm ülkelerin söylemek isteyip de söyleyemediğini kürsüden Türkiye'nin Dışişleri Bakanı, Recep Tayyip Erdoğan'ın dava arkadaşı Mevlüt Çavuşoğlu söyledi. Herkes bunu bekliyordu. Dünyanın her yerinde öyle tepkiler geldi ki 'İşte görmek istediğimiz buydu, bizim de hislerimize tercüman oldunuz' dediler." diye konuştu.

Doğrunun yanında olmak, doğruyu savunmak gerektiğini anlatan Çavuşoğlu, korkmamak gerektiğini, 15 Temmuz'da darbe giriminde bunulduğunu ancak milletin topa, uçağa, tüfeğe göğsünü siper ettiğini aktardı.

Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Neyden korkacağız? Korkmamak demek kabadayılık yapmak demek değildir ama kabadayılık yapana senin yaptığın kabadayılıktır' diyebilmektir korkmamak, New York'ta söylediğimiz gibi. Ve senin kabadayılığın bize sökmez diyebilmektir. O gün orada en çok kıskananlar ecdadımıza dil uzatan hadsizler, Fahrettin Paşa'ya dil uzatan hadsizlerdi en çok rahatsız olanlar. Sen niye gelmedin. 'Korktum.' Senin korkman benim sorunum değil, sen Kudüs için Filistin için hain hesaplar yapıyorsun, buraları bölmek istiyorsun. Senin Kudüs diye bir derdin yok. Biz görüyoruz bunu. O yüzden gençler biz sahip çıkmazsak Kudüs'e hiç kimse sahip çıkmaz. Biz elimizi uzatmazsak mazluma kimse onlara elini uzatmaz. Biz Somali'yi unutursak Somali yok olur." 

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Çavuşoğlu: Biz oyumuzu ve onurumuzu satmayız haberine yorum yapın

tw gp fb rs yukarıdaki hesaplarınızdan biri ile yorum yapabilirsiniz adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR5 YORUM

  • kundemacı 24 Aralık 2017 08:30 "Recep Tayyip Erdoğan gibi dik duran bir lider var mı?" bütün dünya liderleri Sakarya gibi yüz üstü sürünüyor herhalde. "Siz kalkıp da Türkiye'den böyle bir yardım götürmek için günün başbakanına mı sordunuz" bu cümlede alkış almıştı. "Rabbimize inanıyoruz. Milletimize güveniyoruz. Milletimiz de uyandı artık." Rab işi biraz şüpheli, Millete güvenebilirsiniz. Millette İNŞALLAH uyanır da sorması gereken hesabı sorar.

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
KİMDİR ?
Mevlüt Çavuşoğlu
MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU KİMDİR?

1968 Alanya doğumlu Mevlüt Çavuşoğlu, 64. Hükümet Avrupa Birliği Bakanı görevini yürütmektedir.  Özel H. Emin Paşa Lisesi’ni birincilikle tamamlayan Çavuşoğlu, 1988 yılında Ankara &Uum

DEVAMI »
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
ON NUMARA
15 TEMMUZ
SURVİVOR
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Ramazan
  9. Sağlık
  10. Magazin
  11. Milli Piyango
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2017 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat