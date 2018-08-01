Çavuşoğlu: Bebek katillerinin inlerini başlarına yıkacağız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 51. Güney Doğu Asya Ülkeler Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısına katılmak üzere bulunduğu Singapur'da sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, Hakkari'deki terör saldırısında hayatını kaybeden asker eşi Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeği ile ilgili paylaşımda bulundu.
Çavuşoğlu, "Bebek katili PKK" etiketiyle paylaştığı mesajında, "Bebek katillerinden hesabını soracağız, dünyayı onlara dar edeceğiz, inlerini başlarına yıkacağız." değerlendirmesinde bulundu.
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1968 Alanya doğumlu Mevlüt Çavuşoğlu, 64. Hükümet Avrupa Birliği Bakanı görevini yürütmektedir. Özel H. Emin Paşa Lisesi’ni birincilikle tamamlayan Çavuşoğlu, 1988 yılında Ankara &UumDEVAMI »
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