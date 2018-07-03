'Catwalk prensesi'nden olay dekolte! Galaya damga vurdu

Victoria's Secret modellerinden Georgia Fowler'ın Paris Moda Haftası için tercih ettiği mini elbise, geceye damga vurdu.

'Catwalk prensesi'nden olay dekolte! Galaya damga vurdu

Victoria's Secret meleklerinden Georgia Fowler, Paris Haute Couture Moda Haftası'nda defile sonrasında sahne arkasında görüntülendi. 26 yaşındaki model, podyum sonrası giydiği derin dekolteli siyah mini elbisesiyle her zamanki gibi kusursuz görünüyordu. "Catwalk prensesi" olarak anılan Fowler, dekoltesini ve karın kaslarını açıkta bırakan fırfırlı elbisesiyle tüm bakışları üzerine çekti.

19
'Catwalk prensesi'nden olay dekolte! Galaya damga vurdu

Yeni Zelandalı güzel, son olarak Telegraph gazetesine verdiği röportajda, 2015 yılında Harry Styles ile yaşadığı ilişki hakkında samimi açıklamalarda bulunmuştu. Styles'ın Kiwi adlı şarkıyı onun için yazdığı iddia edilmişti. Georgia, 12 yaşından beri modellik yapıyor. IMG Models ajansına bağlı olarak çalışan model, 18 Haziran 1992 doğumlu. Kumral güzelin boyu ise 177 cm.

29
'Catwalk prensesi'nden olay dekolte! Galaya damga vurdu

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Giorgia, Instagram'da 547 bin kişi tarafından takip ediliyor.

39
'Catwalk prensesi'nden olay dekolte! Galaya damga vurdu

Fowler, Selena Gomez'in "It Ain't Me" şarkısının klibinde rol almıştı.

49
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro