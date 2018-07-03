'Catwalk prensesi'nden olay dekolte! Galaya damga vurdu

Victoria's Secret meleklerinden Georgia Fowler, Paris Haute Couture Moda Haftası'nda defile sonrasında sahne arkasında görüntülendi. 26 yaşındaki model, podyum sonrası giydiği derin dekolteli siyah mini elbisesiyle her zamanki gibi kusursuz görünüyordu. "Catwalk prensesi" olarak anılan Fowler, dekoltesini ve karın kaslarını açıkta bırakan fırfırlı elbisesiyle tüm bakışları üzerine çekti.

Yeni Zelandalı güzel, son olarak Telegraph gazetesine verdiği röportajda, 2015 yılında Harry Styles ile yaşadığı ilişki hakkında samimi açıklamalarda bulunmuştu. Styles'ın Kiwi adlı şarkıyı onun için yazdığı iddia edilmişti. Georgia, 12 yaşından beri modellik yapıyor. IMG Models ajansına bağlı olarak çalışan model, 18 Haziran 1992 doğumlu. Kumral güzelin boyu ise 177 cm.