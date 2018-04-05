Çatlaklardan doğal çözümle kurtulacaksınız!

Cilt çatlakları için doğal çözüm dediğimizde genellikle bitkisel yağlarla masaj yapılması önerilir. Gözle görülür şekilde sonuç almak için çatlaklara erken müdahale etmek ve bu ürünleri düzenli olarak ve cilde masaj yaparak uygulamak önemlidir. İşte çatlaklarını giderici 5 bitkisel yağ önerisi
Tatlı badem yağı: Çatlaklar denildi mi akla hemen tatlı badem yağı geliyor. Tatlı badem yağı özellikle kuşburnu tohumu ile karıştırılıp uygulanıyormuş. İki ürünü karıştırıp her gün duştan sonra çatlaklara sürmek gerekliymiş.
Atkuyruğu: Atkuyruğu bitkisi bir tek ölüme çare bulmuyor desek herhalde yalan olmaz. Cildi yenilediği için çatlak izlerinde de etkiliymiş. Verilen tarif şu şekilde: 1 litre %40 oranında alkolün içine 100 gram atkuyruğu bitkisi koyup 1 ay bekletmek ve sonra içine 8-10 damla limon suyu ve yarım litre su ekleyerek seyreltmek gerekiyor. Günde 2 kere sürülünce etkiliymiş.
Kalendula yağı: Kalendula yağı hücreleri yenileyici özelliği ile biliniyor. Kızarıklık ve tahrişe karşı da oldukça etkiliymiş. Cildi nemlendirdiği gibi çatlaklara da iyi geliyormuş.
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER