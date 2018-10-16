Çatışma çıktı! PKK taciz etti ÖSO gereken cevabı verdi...

Terör örgütü YPG/PKK ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki Mare ilçesinde, örgütün taciz atışları üzerine çatıştı.

MARE'Yİ UZAKTAN TACİZ... YPG/PKK, dün gece saatlerinde Afrin'den güneydoğuya yayılarak işgal ettiği Tel Rıfat ilçesinden Mare'ye taciz atışları yaptı. Örgüt, ağır silahlar ve havan topu atışlarıyla ÖSO hedeflerini ve sivillerin bulunduğu yerleşim yerlerini hedef aldı.

3 SAAT ÇATIŞTILAR... ÖSO'nun karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada, bir ÖSO unsuru yaralandı. Çatışma yaklaşık 3 saat sürdü. Sivillerin yoğun olarak yaşadığı bölgelerden olan Mare'de siviller, terör örgütünün saldırılarına sık sık maruz kalıyor.