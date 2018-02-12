Çatıdan gelen çığlık polisi alarma geçirdi! 19 yaşındaki kız...

ADANA’da, çatıdaki derme çatma odada erkek arkadaşıyla kavga ettiği belirlenen 19 yaşındaki genç kız ailesine teslim edilirken, sevgilisi ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Çatıdan gelen çığlık polisi alarma geçirdi! 19 yaşındaki kız...

Adana'da iki sevgilinin evlerinin çatısındaki derme çatma odada kavga etmesi ve kızın çığlık atması, polis ekiplerini alarma geçirdi. Erkek arkadaşıyla kavga ettiği belirlenen kız ailesine teslim edildi, sevgilisi ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

110
Çatıdan gelen çığlık polisi alarma geçirdi! 19 yaşındaki kız...

Adana’da 2 sevgilinin evlerinin çatısındaki derme çatma odada kavga etmesi ve kızın çığlık atması, polis ekiplerini alarma geçirdi. Alınan bilgiye göre, olay, Seyhan ilçesine bağlı Gazipaşa Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 19 yaşındaki S. isimli genç kız, sevgilisi M.’nin (19) evine gidip çatı katında oturmaya başladı.

210
Çatıdan gelen çığlık polisi alarma geçirdi! 19 yaşındaki kız...

Çift biraz vakit geçirdikten sonra henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştı. Bunun üzerine S. ağlayıp, sevgilisine bağırmaya başladı. Çevrede oturan vatandaşlar da 'kadına şiddet olayı var' deyip polis ekiplerine durumu bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri ise evin çatısına çıkıp çift ile görüştü.

310
Çatıdan gelen çığlık polisi alarma geçirdi! 19 yaşındaki kız...

Bu sırada çatı katındaki derme çatma odaya giren ve yerde bulunan yatak ile kullanılmaz haldeki koltuğu gören polis, ağlayan genç kıza, "Seni burada zorla mı tutuyorlar?" diye sordu. Genç kız ise, "Öyle bir şey yok. Sadece sevgiliyiz. Tartıştık" cevabını verdi.

410
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
SEN ANLAT KARADENİZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat