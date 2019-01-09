Çatıdan düşen itfaiye erinin çatıdan düşüşü böyle görüntülendi!

İSTANBUL Üsküdar'da iki katlı bir yalının çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangına müdahale eden itfaiye eri, düşerek yaralandı.
Yangın, saat 17.30 sıralarında Üsküdar Paşalimanı Caddesinde bulunan 2 katlı yalının çatısında çıktı. Dumanları gören çevredekiler, itfaiyeye haber verdi.
İtfaiye ekiplerinin soğutma yaptığı sırada, Hakan Güney isimli itfaiye eri, kopan parça ile birlikte çatıdan yere düştü. Arkadaşları itfaiye erinin yardımına koştu. Bu sırada itfaiye erleri arasında panik yaşandı.
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