Çatıda uyuyan yurttaşın düşme anı kamerada

Kırşehir'de Medrese Mahallesinde bir ikametin çatısında uyuduğu gözlenen vatandaşın düşme ihtimalini gören esnaflar branda açarak hayat kurtardı. Hangi nedenle çatıya çıktığı bilinmeyen Ş.İ.'nin düşme anı kameralara yansıdı. Uyurken düştüğü görülen ve bir vatandaşın çığlıklarıyla esnafın branda açarak hayatını kurtardığı Ş.İ., olay sonrasında Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis, mahallede geniş çaplı inceleme başlatırken Ş.İ.'nin hayati riskinin olmadığı öğrenildi.