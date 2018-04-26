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Çatı adayı kurgusunu Akşener bozmuş!

Çatı adayı kurgusunu Akşener bozmuş!

Hürriyet gazetesinden Abdulkadir Selvi, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, kendi adayını açıklayana kadar Abdullah Gül'ün adaylığına itiraz etmeyeceğini ileri sürdü. Selvi'ye göre çatı adayı projesini İYİ Parti lideri Meral Akşener bozmuş!

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Eklenme Tarihi: 26-04-2018 02:05 - Güncelleme: 26-04-2018 02:05

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Ankara'daki baş döndüren aday trafiğini yazdı. Saadet Partisi'nin Abdullah Gül planının şimdilik kurgudan öteye gidemediğini yazan Selvi, Ankara'da ibrenin çok adaylı seçime döndüğünü ileri sürdü.

Abdulkadir Selvi, muhalefetin aday hamlelerini Hürriyet'teki köşesinde değerlendirdi. CHP'de üst üste toplantı yapıldığını söyleyen Selvi, Kılıçdaroğlu'nun milletvekillerinden rahatsız edeci beyanat vermekten kaçınmalarını istediğini yazdı. İşte Selvi'ni yazısındaki o bölüm;

"İttifaklar görüşülüyor. Kimse rahatsız edici beyanat vermekten kaçınsın” diyor. Anlaşılan o ki Kılıçdaroğlu kendi adayını çıkardığı ana kadar Gül’e yok demeyecek.

Gelinen aşamada Akşener’in kararlılığı nedeniyle Abdullah Gül konusundaki kurgu bozuldu. Gül’ün önünde SP’nin adayı olarak çıkma imkanı kaldı. Tabi o da bunu kabul ederse. İbre çok adaylı seçime döndü. Ama Akşener üzerindeki baskılar son bulmuş değil. Gül’ün kaderini Akşener’in tutumu belirleyecek."

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