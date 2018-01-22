Catherine Zeta Jones, yeni filminde çok cesur

Amerikalı oyuncu ve yapımcı Michael Douglas’in eşi Catherine Zeta-Jones son filminin bazı sahneleri sosyal medyada dolaşmaya başladı. Jones’in filmde sergilediği cesur sahneler dikkat çekti.

KOKAİN KRALİÇESİNİ CANLADIRACAK

Oyuncu Catherine Zeta-Jones, televizyon filmi Cocaine Godmother için kamera önüne geçmişti. Bir süredir yoğun bir çekim temposunda çalışan 1969 doğumlu aktris, şimdi de filmin tanıtımı için aktif çekilde çalışıyor. Guillermo Navarro'nun yönetmenliğini üstlendiği film, uyuşturucu dünyasında "Kokain Kraliçesi" olarak bilinen Griselda Blanco'nun hikayesini anlatıyor. Filmde Catherine Zeta-Jones'a, Raúl Méndez, Juan Pablo Espinosa ve Jenny Pellicer gibi isimler eşlik ediyor.

48 yaşındaki oyuncunun rol arkadaşı Jenny Pellicer, Catherine Zeta-Jones'un çok iyi öpüştüğünü söyleyerek çok konuşulacak bir açıklamaya da imza attı. Catherine Zeta Jones'un Sahneleri Çok Konuşulacak!

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