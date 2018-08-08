Carrefour kurbanlık fiyatları 2018 hissesine göre kaç para?

2018 Kurban bayramına çok az süre kaldı, kurbanlık pazarları hareketlenmeye başladı. Büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatları pazarlarda değişkenlik gösterse de marketlerinde 2018 kurbanlık fiyatları netleşti. Siparişler alınmaya başladı. Peki Türkiye'nin önde gelen marketlerinden olan CarrefourSa'da kurbanlık fiyatları ne kadar? Carrefour kurbanlık fiyatları 2018 küçükbaş-büyükbaş fiyat listesi ve taksit imkanları detayları haberimizde.

Kurbanlık siparişlerinin alınmaya başladığı Carrefour'da koç fiyatları 1.245 liradan başlıyor. Carrefour'da büyükbaş kurbanlık ise minimum 19kg 1.225 TL fiyatla satılacak. Ayrıca 9 aya varan taksit imkanı da var. Üstelik CarrefourSA bu yıl kurbanlık alan müşterilerine 3’lü içecek paketini de hediye ediyor

CARREFOUR KURBANLIK FİYATLARI: Kurban Bayramı 2018 yılında 21-22-23-24 Ağustos tarihlerine denk geliyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da kurbanlıklarda en uygun fiyatları ve ödeme kolaylıkları sunan CarrefourSA, küçükbaş ve büyükbaş kurbanlıklarda kredi kartına vade farksız 9 taksit fırsatı sunuyor.

Üstelik CarrefourSA bu yıl kurbanlık alan müşterilerine 3’lü içecek paketini de hediye ediyor. 2018 Kurban Bayramında CarrefourSA mağazalarında 1 Temmuz – 24 Ağustos 2018 tarihleri arasında canlı kurbanlık alımı yapabilirsiniz. Kurban siparişlerinizi adresinize teslim edilecek şekilde www.carrefoursa.com üzerinden verebilir veya 21 Ağustos – 24 Ağustos 2018 tarihleri arasında size en yakın CarrefourSA’dan satın alabilirsiniz. Satın aldığınız kurbanlığı dilerseniz hemen alıp götürebilir, dilerseniz keseceğiniz güne kadar CarrefourSA’nın özel emanet çadırında ücretsiz olarak bırakabilirsiniz.Hijyenik koşullarda ücretsiz kurbanlık kesimi yapan CarrefourSA ile belirli kuruluşlara kurban bağışı da yapabilirsiniz. CarrefourSA mağazalarındaki kurbanlık kesimleri 22-23-24 Ağustos 2018 tarihlerinde yapılıyor

RANDEVULU SATIN ALMA: CarrefourSA canlı kurban satışlarında randevulu kesim imkanı da sunuyor. Satın alıp emanete bıraktığınız kurbanlık için size verilen emanet fişinde kesim tarihi ve saatini görebilir, böylece kurbanlığınızın kesileceği saatte CarrefourSA’ya gelip, hiç beklememiş olursunuz.

CarrefourSA’da kurbanlık fiyatları şu şekilde:

Kıvırcık Koç Kurban Paketi 1.285 TL. Axess kredi kartı ile alımlarda ise 50 TL indirimli ve 1.235 TL. (min. 17 kg)

Karaman Koç Kurban Paketi 1245 TL. Axess kredi kartı ile alımlarda ise 50 TL indirimli ve 1.195 TL. (min. 17 kg)

Büyükbaş Kurbanlık Hisse Paketi (1/7 hisse) 1.225 TL. Axess kredi kartı ile alımlarda ise 50 TL indirimli ve 1.175 TL. (min. 19 kg kemiksiz et)

Bayramın 4. günü teslim edilmesi şartıyla Büyükbaş Kurbanlık Hisse Paketi 1.190 TL. Axess kredi kartı ile alımlarda ise 50 TL indirimli ve 1.140 TL. Üstelik CarrefourSA kart ile alımda ekstra 15 TL puan hediye.

CARREFOR KURBANLIK ÖDEME ŞEKLİ: Axess, Garanti Bonus, Cardfinans, Maximum, Paraf ve World kartlar ile vade farksız 9 taksit imkanı sağlanmaktadır.

CarrefourSA’da Axess'e özel Kurban alışverişlerinizde 50 TL indirim!

Kampanya detayları:

Kampanya 18 Temmuz – 24 Ağustos 2018 tarihleri arasında geçerlidir.

Canlı hayvan satışlarında 1.190 TL ve üzeri alımlarda 100 TL indirim uygulanacaktır. İndirim canlı Kurban satışına özel Akbank posları üzerinden yapılan ödemelerde geçerlidir .

Kurban koli alımlarında indirim tek koli paket fiyatı üzerinden 50 TL olarak otomatik uygulanacaktır İndirimden yararlanmak için Kurban koli ödemesinin kasadan ayrı tek bir işlem olarak ve Akbank posu üzerinden yapılması gerekmektedir.

Her müşteri kampanyadan 1 defa faydalanabilir. Çoklu alımlarda sadece bir indirim hakkı geçerlidir.

KURBAN FARZ MIDIR: Kurban kesmek farz değildir. Kurban, Şafii mezhebine göre sünnettir, Hanefi mezhebine göre ise vaciptir. Kurban kesmenin fıkhî açıdan değerlendirilmesi hususunda fakihler arasında görüş farklılıkları vardır. Dinen aranan şartları taşıyan kimselerin kurban kesmeleri Hanefî mezhebinde ağırlıklı görüşe ve bazı müctehid imamlara göre vâcip, fakihlerin çoğunluğuna göre müekked sünnettir. Hanefîler, Kur'an'da Hz. Peygamber'e hitaben “Rabbin için namaz kıl, kurban kes” (elKevser 108/2) buyrulmasının ümmeti de kapsadığı ve gereklilik bildirdiği görüşündedir. Ayrıca Hz. Peygamber'in birçok hadisinde hali vakti yerinde olanların kurban kesmesi emredilmiş veya tavsiye edilmiş, hatta “Kim imkânı olduğu halde kurban kesmezse bizim mescidimize yaklaşmasın” (İbn Mâce, “Edâhî”, 2; Müsned, II, 321), “Ey insanlar, her sene, her ev halkına kurban kesmek vâciptir” (Tirmizî, “Edâhî”, 18; İbn Mâce, “Edâhî”, 2) gibi ifadelerle bu gereklilik önemle vurgulanmıştır.