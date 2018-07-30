Carrefour büyükbaş kurbanlık fiyatları 2018 hissesine göre kaç lira?

CarrefourSa kurbanlık fiyatları ne kadar oldu, küçükbaş büyükbaş kurbanlık fiyatları listesi haberimizde. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala hem küçükbaş hem de büyükbaş kurban fiyatları merakla bekleniyor. Kurban pazarlarında fiyatlar değişkenlik gösterirken, bazı büyük marketlerde kurban fiyatları belli olmaya başladı. Peki CarrefourSa'da büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar oldu?

Türkiye'nin önde gelen en büyük marketlerinden biri olan CarrefourSa'da küçükbaş fiyatları1.285 lira, Büyükbaş Kurbanlık Hisse Paketi (1/7 hisse) 1.225 liradan başlayan fiyatlarla üstelik taksit imkanı da var.

CARREFOUR KURBANLIK FİYATLARI: Kurban Bayramı 2018 yılında 21-22-23-24 Ağustos tarihlerine denk geliyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da kurbanlıklarda en uygun fiyatları ve ödeme kolaylıkları sunan CarrefourSA, küçükbaş ve büyükbaş kurbanlıklarda kredi kartına vade farksız 9 taksit fırsatı sunuyor. Üstelik CarrefourSA bu yıl kurbanlık alan müşterilerine 3’lü içecek paketini de hediye ediyor. 2018 Kurban Bayramında CarrefourSA mağazalarında 1 Temmuz – 24 Ağustos 2018 tarihleri arasında canlı kurbanlık alımı yapabilirsiniz. Kurban siparişlerinizi adresinize teslim edilecek şekilde www.carrefoursa.com üzerinden verebilir veya 21 Ağustos – 24 Ağustos 2018 tarihleri arasında size en yakın CarrefourSA’dan satın alabilirsiniz. Satın aldığınız kurbanlığı dilerseniz hemen alıp götürebilir, dilerseniz keseceğiniz güne kadar CarrefourSA’nın özel emanet çadırında ücretsiz olarak bırakabilirsiniz.Hijyenik koşullarda ücretsiz kurbanlık kesimi yapan CarrefourSA ile belirli kuruluşlara kurban bağışı da yapabilirsiniz.

KURBANLIK KESİMLERİ NE ZAMAN: CarrefourSA mağazalarındaki kurbanlık kesimleri 22-23-24 Ağustos 2018 tarihlerinde yapılıyor. CarrefourSA canlı kurban satışlarında randevulu kesim imkanı da sunuyor. Satın alıp emanete bıraktığınız kurbanlık için size verilen emanet fişinde kesim tarihi ve saatini görebilir, böylece kurbanlığınızın kesileceği saatte CarrefourSA’ya gelip, hiç beklememiş olursunuz.

CarrefourSA’da kurbanlık fiyatları şu şekilde:

Kıvırcık Koç Kurban Paketi 1.285 TL. Axess kredi kartı ile alımlarda ise 50 TL indirimli ve 1.235 TL. (min. 17 kg)

Karaman Koç Kurban Paketi 1245 TL. Axess kredi kartı ile alımlarda ise 50 TL indirimli ve 1.195 TL. (min. 17 kg)

Büyükbaş Kurbanlık Hisse Paketi (1/7 hisse) 1.225 TL. Axess kredi kartı ile alımlarda ise 50 TL indirimli ve 1.175 TL. (min. 19 kg kemiksiz et)

Bayramın 4. günü teslim edilmesi şartıyla Büyükbaş Kurbanlık Hisse Paketi 1.190 TL. Axess kredi kartı ile alımlarda ise 50 TL indirimli ve 1.140 TL. Üstelik CarrefourSA kart ile alımda ekstra 15 TL puan hediye.

KURBAN NEDİR: Kurban, Allah'ın rahmetine yaklaşmak için ibadet niyeti ile kesilen özel hayvandır. Kurban Bayramı'nın ilk 3 gününde Allah rızası için kesilen kurbana (Udhiyye), bunu kesmeye ise "tazhiye" denilir. Kurban Bayramı'nda ibadet niyeti ile kurban kesmek, hür, mukîm (yolcu olmayan), müslim ve zengin kimseye vacibdir. Zenginden maksad, temel ihtiyaçlarından başka, artıcı olsun olmasın, en az iki yüz dirhem gümüş değerinde bir mala sahip olan, fitre vermekle yükümlü olan kimselerdir.

KURBAN FARZ MIDIR: Kurban kesmek farz değildir. Kurban, Şafii mezhebine göre sünnettir, Hanefi mezhebine göre ise vaciptir. Kurban kesmenin fıkhî açıdan değerlendirilmesi hususunda fakihler arasında görüş farklılıkları vardır. Dinen aranan şartları taşıyan kimselerin kurban kesmeleri Hanefî mezhebinde ağırlıklı görüşe ve bazı müctehid imamlara göre vâcip, fakihlerin çoğunluğuna göre müekked sünnettir. Hanefîler, Kur'an'da Hz. Peygamber'e hitaben “Rabbin için namaz kıl, kurban kes” (elKevser 108/2) buyrulmasının ümmeti de kapsadığı ve gereklilik bildirdiği görüşündedir. Ayrıca Hz. Peygamber'in birçok hadisinde hali vakti yerinde olanların kurban kesmesi emredilmiş veya tavsiye edilmiş, hatta “Kim imkânı olduğu halde kurban kesmezse bizim mescidimize yaklaşmasın” (İbn Mâce, “Edâhî”, 2; Müsned, II, 321), “Ey insanlar, her sene, her ev halkına kurban kesmek vâciptir” (Tirmizî, “Edâhî”, 18; İbn Mâce, “Edâhî”, 2) gibi ifadelerle bu gereklilik önemle vurgulanmıştır.