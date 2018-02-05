Carrefour aktüel 1-14 Şubat indirimli ürünler kataloğu

Rusya'nın İdlib'de düşürülen uçağıyla ilgili şoke eden görüntüler çıktı. Pilotun başına bakın neler gelmiş. haberin devamı için tıklayın »
Türkiye bugün 5 şehidini uğurlarken Afrin'den tüyleri diken diken eden görüntüler geldi. O bayrak böyle dikildi... haberin devamı için tıklayın »
Erdoğan Papa görüşmesi tamamlandı. 1 saat süren tarihi görüşmeden dikkat çeken görüntüler geldi. haberin devamı için tıklayın »
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Hollanda Ankara büyükelçisini çekti. Haberi Reuters ajansı duyurdu sebep de bakın ne? haberin devamı için tıklayın »
Carrefour aktüel indirimli ürünler kataloğu yayınlandı. Tüm Carrefour mağazalarında 1-14 Şubat arasında geçerli lacak indirimli ürünler listesi haberimizde. Carrefour'da 14 Şubat'a kadar cif sprey 10 lira, persil süper fırsat paketi 25 lira, solo 12 li tuvalet kağısı 18 lira, vernel yumuşatıcı 7 lira, 3'lü piriz 5 liradan satışa sunulacak. Carrefour aktüel şubat indirimleri internethaber'de
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