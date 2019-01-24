Çarpışma'ya bir efsane katılıyor! Kadir Adalı'nın annesi yıldız isim olacak

Show TV'nin fenomen dizisi Çapışma'da Kadir Adalı'nın annesi Sare karakterini canlandırması için bomba bir oyuncu ile el sıkışıldığı iddia edildi.

Çarpışma'ya bir efsane katılıyor! Kadir Adalı'nın annesi yıldız isim olacak

Show TV ekranlarının fenomen dizisi 'Çarpışma'nın bu akşam (24 Ocak Perşembe) ekrana gelecek olan 7. yeni bölümü için nefesler tutuldu. Herkes 3 haftalık aranın ardından izleyici ile buluşacak olan bölümde neler olacacağını merak ederken, diziyle ilgili bomba bir gelişme yaşandı ve Kadir Adalı'nın annesini canlandıracak isim belli oldu.

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Çarpışma'ya bir efsane katılıyor! Kadir Adalı'nın annesi yıldız isim olacak

Başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Onur Saylak, Alperen Duymaz ve Melisa Aslı Pamuk gibi yıldız oyuncuları barından Çarpışma dizisinde, Kadir Adalı'nın annesi 'Sare' karakterinini canlandırması için usta bir isimle el sıkışıldığı iddia edildi.

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Çarpışma'ya bir efsane katılıyor! Kadir Adalı'nın annesi yıldız isim olacak

Bu isim ise daha önce 'Elveda Rumeli', 'Bir Demet Tiyatro', 'Sürgün İnek', 'Yedi Numara' ve daha birçok başarılı projede gördüğümüz Şebnem Sönmez'den başkası değil. Ancak iddialarla ilgili henüz ne Ay Yapım'dan ne de Şebnem Sönmez'den bir açıklama gelmedi.

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Çarpışma'ya bir efsane katılıyor! Kadir Adalı'nın annesi yıldız isim olacak

1968 yılında İstanbul’da doğan Şebnem Sönmez, tiyatroya lise yıllarında Pendik Gençlik Tiyatrosu’nda başladı. Burada “Göç” ve “Emekli” adlı oyunlarda, Kartal Sanat Tiyatrosu’nda “Bu Zamlar Bana Karşı”, “Vur Bir Mastika” ve “Küçük Küçükler”(Çocuk Oyunu) adlı oyunlarda ve Taner Barlas Mim Tiyatroları’nda “Konçinalar”, “Kozalar” adlı oyunlarda yer aldı.

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