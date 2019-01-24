Çarpışma'ya bir efsane katılıyor! Kadir Adalı'nın annesi yıldız isim olacak

Show TV ekranlarının fenomen dizisi 'Çarpışma'nın bu akşam (24 Ocak Perşembe) ekrana gelecek olan 7. yeni bölümü için nefesler tutuldu. Herkes 3 haftalık aranın ardından izleyici ile buluşacak olan bölümde neler olacacağını merak ederken, diziyle ilgili bomba bir gelişme yaşandı ve Kadir Adalı'nın annesini canlandıracak isim belli oldu.
Başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Onur Saylak, Alperen Duymaz ve Melisa Aslı Pamuk gibi yıldız oyuncuları barından Çarpışma dizisinde, Kadir Adalı'nın annesi 'Sare' karakterinini canlandırması için usta bir isimle el sıkışıldığı iddia edildi.
1968 yılında İstanbul’da doğan Şebnem Sönmez, tiyatroya lise yıllarında Pendik Gençlik Tiyatrosu’nda başladı. Burada “Göç” ve “Emekli” adlı oyunlarda, Kartal Sanat Tiyatrosu’nda “Bu Zamlar Bana Karşı”, “Vur Bir Mastika” ve “Küçük Küçükler”(Çocuk Oyunu) adlı oyunlarda ve Taner Barlas Mim Tiyatroları’nda “Konçinalar”, “Kozalar” adlı oyunlarda yer aldı.
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