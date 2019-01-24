Çarpışma'ya bir efsane katılıyor! Kadir Adalı'nın annesi yıldız isim olacak

Bu isim ise daha önce 'Elveda Rumeli', 'Bir Demet Tiyatro', 'Sürgün İnek', 'Yedi Numara' ve daha birçok başarılı projede gördüğümüz Şebnem Sönmez'den başkası değil. Ancak iddialarla ilgili henüz ne Ay Yapım'dan ne de Şebnem Sönmez'den bir açıklama gelmedi.