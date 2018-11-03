Çarpışma'dan aksiyon dolu ilk fragman

Çarpışma 1. bölüm fragmanı yayınlandı. Çarpışma'nın ilk bölümünde neler olacak? Çarpışma yakında Show TV'de...

Güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici senaryosuyla dikkatleri çeken, izleyicileriyle buluşmak için gün sayan Çarpışma’nın yayınlanan ilk fragmanında; Sarıyer Spor’un tutkulu bir taraftarı ve amigosu olan Kadir (Kıvanç Tatlıtuğ) taraftarlara üçlü çektiriyor ve tribünleri coşturuyor. Kerem de (Alperen Duymaz) tribündeki yerini alıyor. Kadir’in bir çatışmanın, Zeynep’in (Elçin Sangu) muhtemel bir tehlikenin içinde, Veli’nin (Onur Saylak) belki de zamansız bir ziyarette, Cemre’nin (Melisa Aslı Pamuk) araba kullanırken panik halinde görüldüğü sahnelerin yer aldığı fragman, izleyicilerden büyük beğeni topladı ve merak uyandırdı.

Başrollerini; Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Onur Saylak, Alperen Duymaz, Melisa Aslı Pamuk’un paylaştıkları Çarpışma, etkileyici hikayesiyle çok yakında Show TV’de başlıyor.