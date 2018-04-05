Çarpıcı kareler: İstanbul'daki hastanede korkunç yangın!

Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yangın çıktı. Hastaneye çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. Hastalar tahliye ediliyor. Yangın sırasında patlamalar olduğu belirtilirken alevler hastanenin dış cephesini sardı. Yangından çıkan duman İstanbul'daki bir çok semtten görülüyor. İtfaiye Müdürü ise açıklamasında yaralı ve can kaybı olmadığını yoğun bakım dışındaki hastaların tahliye edildiğini söyledi.