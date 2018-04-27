Çarkıfelek yarışmasıyla ünlenmişti! Yıllar sonra ortaya çıktı

Bir dönem televizyon ekranlarına damga vuran isimlerin birçoğu şuan görünmüyorlar malumunuz. Kimisi sessiz sedasız işlerini yürütürken, kimisi ise bu işlerden tamamen elini eteğini çekip daha sakin bir hayatı tercih etti. Onlardan biri de, bir dönem güzelliği ile hem programların hem de dizilerin aranılan yüzlerinden biri olan Yasemin Koşal... Yasemin Koşal ortalardan bir kayboldu tam kayboldu. Peki Yasemin Koşal'a ne oldu , şimdilerde neler yapıyor dersiniz? İşte bir zamanların gözde isimlerinden olan, eski Türkiye güzeli Yasemin Koşal'ın son hali...