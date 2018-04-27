Çarkıfelek yarışmasıyla ünlenmişti! Yıllar sonra ortaya çıktı

“Çarkıfelek” yarışmasının hostesi olarak tanınan Yasemin Koşal, yıllar sonra yüzünü gösterdi. İşadamı Mehmet Şumnu’yla evlendikten sonra mankenliği de oyunculuğu da bırakan Yasemin Koşal, önceki gün Akasya AVM’de görüntülendi.

Çarkıfelek yarışmasıyla ünlenmişti! Yıllar sonra ortaya çıktı

Bir dönem televizyon ekranlarına damga vuran isimlerin birçoğu şuan görünmüyorlar malumunuz. Kimisi sessiz sedasız işlerini yürütürken, kimisi ise bu işlerden tamamen elini eteğini çekip daha sakin bir hayatı tercih etti. Onlardan biri de, bir dönem güzelliği ile hem programların hem de dizilerin aranılan yüzlerinden biri olan Yasemin Koşal... Yasemin Koşal ortalardan bir kayboldu tam kayboldu. Peki Yasemin Koşal'a ne oldu , şimdilerde neler yapıyor dersiniz? İşte bir zamanların gözde isimlerinden olan, eski Türkiye güzeli Yasemin Koşal'ın son hali...

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Çarkıfelek yarışmasıyla ünlenmişti! Yıllar sonra ortaya çıktı

“Çarkıfelek” yarışmasının hostesi olarak tanınan Yasemin Koşal, yıllar sonra yüzünü gösterdi. İşadamı Mehmet Şumnu’yla evlendikten sonra mankenliği de oyunculuğu da bırakan Koşal, önceki gün Akasya AVM’de objektife yansıdı.1983 Türkiye ikinci güzeli olan Koşal’ın formunu koruduğu gözden kaçmadı.

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Çarkıfelek yarışmasıyla ünlenmişti! Yıllar sonra ortaya çıktı

Güzelliğiyle yıllara meydan okuyan Yasemin Koşal'ın son hali...

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Çarkıfelek yarışmasıyla ünlenmişti! Yıllar sonra ortaya çıktı

YASEMİN KOŞAL KİMDİR; 1969 doğumlu. 1983 yılında Türkiye güzellik yarışmasında üçüncü oldu. Ekranların ilk yarışma programlarından biri olan Çarkıfelek’in ilk hostesi olarak televizyona transfer oldu. Çeşitli dizilerde rol aldıktan sonra kariyerine sunuculukla devam etti.

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