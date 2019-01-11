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Cari açık rakamları açıklandı art arda 4 kez fazla verdi

Cari açık rakamları açıklandı art arda 4 kez fazla verdi

Yurt içinde piyasaların merakla beklediği cari işlemler rakamları açıklandı. Ödemeler dengesi, art arda dördüncü ayda fazla vermeye devam ederek kasımda 986 milyon dolar fazla verdi. 12 aylık cari işlemler açığı ise 33.9 milyar dolara geriledi.

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Eklenme Tarihi: 11-01-2019 10:06 - Güncelleme: 11-01-2019 10:06

Yurt içinde piyasaların merakla beklediği cari işlemler rakamları açıklandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2018 Kasım dönemi ödemeler dengesi verilerini duyurdu.

Buna göre; bir önceki yılın Kasım ayında 4 milyar 482 milyon dolar açık veren cari işlemler hesabı, bu yılın aynı ayında 986 milyon dolar fazla verdi. Bunun sonucunda, on iki aylık cari işlemler açığı 33 milyar 932 milyon dolara geriledi.

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise, bir önceki yılın Kasım ayında 898 milyon dolar açık vermişken, bu ayda 4 milyar 514 milyon dolar fazla verdi. Cari işlemler hesabının fazla vermesinde, bir önceki yılın Kasım ayında 4 milyar 781 milyon dolar açık veren dış ticaret dengesinin bu yılın aynı ayında 523 milyon dolar fazla vermesi ve hizmetler dengesi kaynaklı girişlerin bir önceki yılın aynı ayına göre 386 milyon dolar artarak 1 milyar 475 milyon dolara yükselmesi etkili oldu.

SEYAHAT KALEMİNDEN GELİR ARTTI
Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, bir önceki yılın aynı ayına göre 201 milyon dolar tutarında artarak 1 milyar 219 milyon dolara yükseldi. Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 158 milyon dolar artarak 1 milyar 156 milyon dolar oldu. İkincil gelir dengesi kalemi kaynaklı girişler, bir önceki yılın aynı ayına göre 62 milyon dolar azalarak 221 milyon dolara geriledi.

FİNANS HESABI
Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler, bir önceki yılın aynı ayına göre 673 milyon dolar artarak 1 milyar 1 milyon dolar olarak gerçekleşti. Portföy yatırımları 1 milyar 720 milyon dolar tutarında net giriş kaydetti. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurtdışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 346 milyon dolar ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 482 milyon dolar net alış yaptığı görüldü.

TAHVİL İHRAÇLARI
Yurtdışında gerçekleştirilen tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar 139 milyon dolar net geri ödeme yapmışken, genel hükümet 1 milyar 686 milyon dolar yeni tahvil ihracı gerçekleştirdi. Diğer yatırımlarda 296 milyon dolar tutarında net çıkış gerçekleşti.

Diğer yatırımlar altında, yurtiçi bankaların yurtdışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları ile yurtdışı bankaların yurtiçindeki mevduatları sırasıyla 2 milyar 733 milyon dolar ve 678 milyon dolar net azalış kaydetti. Yurtdışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, bankalar ve genel hükümet sırasıyla 2 milyar 149 milyon dolar ve 125 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirmişken, diğer sektörler 282 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi. Resmi rezervlerde bu ayda 4 milyar 404 milyon dolar rezerv artışı gözlendi. 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR7 YORUM

  • şahaneyiz 11 Ocak 2019 11:43 bardağın dolu tarafını görün,nankörlük etmeyin. dünyanın en güzel havalimanı,boğaza üçüncü köprü,yollar,tokiler... daha ne istiyorsunuz,azıcık teşekkür etmeyi,şükretmeyi deneyin.

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