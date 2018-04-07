Çareyi dolmuşa binerek buldu

Soruları duymazlıktan gelen oyuncu, kulaklığını bir an olsun çıkarmadı. Mağazalara göz atan Cumbul, uzun süre taksi bekledi. Boş araç bulamayan oyuncu, çareyi dolmuşa binmekte buldu. Etiler’den Beşiktaş’a dolmuşla geçen Cumbul, gazetecilere el salladı.
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Meltem Cumbul, Adana Film Festivali'nde Semih Kaplanoğlu'nun elini sıkmamasıyla gündemde. Peki Meltem Cumbul kimdir aslen nereli kaç yaşında? 5 Kasım 1969 senesinde dünyaya gelen Meltem Cumbul aslen İzmirlidir. 1983 seneDEVAMI »
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