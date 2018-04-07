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Çareyi dolmuşa binerek buldu

Çareyi dolmuşa binerek buldu

Meltem Cumbul, önceki gün Bebek’te objektiflere takıldı.

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Eklenme Tarihi: 07-04-2018 10:31 - Güncelleme: 07-04-2018 10:31

Soruları duymazlıktan gelen oyuncu, kulaklığını bir an olsun çıkarmadı. Mağazalara göz atan Cumbul, uzun süre taksi bekledi. Boş araç bulamayan oyuncu, çareyi dolmuşa binmekte buldu. Etiler’den Beşiktaş’a dolmuşla geçen Cumbul, gazetecilere el salladı.

 

 

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Meltem Cumbul
MELTEM CUMBUL KİMDİR?

Meltem Cumbul, Adana Film Festivali'nde Semih Kaplanoğlu'nun elini sıkmamasıyla gündemde. Peki Meltem Cumbul kimdir aslen nereli kaç yaşında? 5 Kasım 1969 senesinde dünyaya gelen Meltem Cumbul aslen İzmirlidir.  1983 sene

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