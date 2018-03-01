Çaresiz kadınlardan kira yerine seks istiyorlar!

Londra'nın merkezinde bir Cuma akşamı ve masada karşımda oturan 25 yaşındaki erkek, Doğu Londra'daki bir evde bulunan odasını benimle hiç kira almadan paylaşmayı teklif ediyor. Karşılığı ne? Başımı sokacak bir yer istiyorsam, onunla düzenli seks yapmak zorundayım. İngiltere'de, ev sahiplerinin "bedava" barınma karşılığında cinsel ilişki istedikleri "Kira karşılığı seks" sorununun boyutlarını gözler önüne sermek için kılık değiştirdim. BBC 3 kanalında yayımlanan bir belgesel için problemin ne kadar büyük olduğunu araştırıyorum.
Konuştuğum adam, başka hiçbir çaresi olmayan 24 yaşındaki bir hemşirelik öğrencisi olduğumu düşünüyor. Londra'daki bir evi başkalarıyla paylaşıyor ve kız arkadaşıymış gibi davranırsam, ev arkadaşlarının sorun etmeyeceğini söylüyor. İsteksiz olduğumu belli edince, beni ikna etmek için internette oda vaat eden "diğer yaşlı adamlara" kıyazla daha iyi bir seçenek olduğunu anlatıyor. "Eğlenceli olacak. Güven bana" diyor.
Kira yerine seks isteyen tek erkek o değil. İlanların yayımlandığı bir internet sitesine bakınca, neredeyse hemen "yetişkinlere özgü düzenleme" karşılığında oda vaat eden onlarca ilan buldum.
İlanlar güneydeki Brighton'dan kuzeydeki Edinburgh'a kadar tüm ülkedeki büyük şehirler ve küçük kasabalardan. İlanlara yanıt vermeye başladım.
Dakikalar içinde cinsel içerikli karşılıklar aldım. Bir ev sahibi hemen vücudumu ve sütyen bedenimi soruyor, bir diğeri sohbete WathasApp'ta devam etmemizi önerdi. Çok sayıda ev sahibiyle buluşma ayarladım ve karşılaştığım insanların çeşitliliği beni çok şaşırttı. Biri sadece 24 yaşındaydı, diğeri üniversiteye giden kızının odasını vermeyi öneriyordu ve bir üçüncüsü karşılığında seks yapmayı kabul edersem arka bahçesine inşa ettiği kulübede kalabileceğimi söyledi.
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