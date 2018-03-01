Çaresiz kadınlardan kira yerine seks istiyorlar!

İngiltere'de çaresiz kadınlardan kira yerine seks isteyen ev sahipleri...

Londra'nın merkezinde bir Cuma akşamı ve masada karşımda oturan 25 yaşındaki erkek, Doğu Londra'daki bir evde bulunan odasını benimle hiç kira almadan paylaşmayı teklif ediyor. Karşılığı ne? Başımı sokacak bir yer istiyorsam, onunla düzenli seks yapmak zorundayım. İngiltere'de, ev sahiplerinin "bedava" barınma karşılığında cinsel ilişki istedikleri "Kira karşılığı seks" sorununun boyutlarını gözler önüne sermek için kılık değiştirdim. BBC 3 kanalında yayımlanan bir belgesel için problemin ne kadar büyük olduğunu araştırıyorum. Twitter

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Konuştuğum adam, başka hiçbir çaresi olmayan 24 yaşındaki bir hemşirelik öğrencisi olduğumu düşünüyor. Londra'daki bir evi başkalarıyla paylaşıyor ve kız arkadaşıymış gibi davranırsam, ev arkadaşlarının sorun etmeyeceğini söylüyor. İsteksiz olduğumu belli edince, beni ikna etmek için internette oda vaat eden "diğer yaşlı adamlara" kıyazla daha iyi bir seçenek olduğunu anlatıyor. "Eğlenceli olacak. Güven bana" diyor. Twitter

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Kira yerine seks isteyen tek erkek o değil. İlanların yayımlandığı bir internet sitesine bakınca, neredeyse hemen "yetişkinlere özgü düzenleme" karşılığında oda vaat eden onlarca ilan buldum.

İlanlar güneydeki Brighton'dan kuzeydeki Edinburgh'a kadar tüm ülkedeki büyük şehirler ve küçük kasabalardan. İlanlara yanıt vermeye başladım. Twitter

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