Çapkınlık yaparken yakalandı! Şalıyla yüzünü gizledi

Tülin Şahin’in eski eşi Memet Özer, önceki akşam Etiler’de bir kadın arkadaşıyla görüntülendi. İtalyan restoranı Da Mario’da yemek yiyen ikili, mekandan ayrı ayrı çıktı. Çağrılan taksiye binen genç kadın yüzünü şalıyla gizledi.

Çapkınlık yaparken yakalandı! Şalıyla yüzünü gizledi

Şef Memet Özer'i hepimiz Tülin Şahin'in eşi olarak tanıdık. Uzun süren evlilikleri boyunca parmakla gösterilen bir çift oldular. Son zamanlarda evliliklerinin üzerinde kara bulutların dolaştığı iddia ediliyordu. Ancak çift bunu kesin bir dille yalanlayıp, mutluluk pozları verdiler ama yolların ayrılmasına bu engel olmadı .Tülin Şahin ve Memet Özer boşandı. 12 yıllık evlilikten sonra yeni bir aşka yelken açan Mehmet Özer, gazeteci Verda Özer ile yeni bir birliktelik yaşıyor.

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Çapkınlık yaparken yakalandı! Şalıyla yüzünü gizledi

Tülin Şahin’in eski eşi Memet Özer, önceki akşam Etiler’de bir kadın arkadaşıyla görüntülendi. İtalyan restoranı Da Mario’da yemek yiyen ikili, mekandan ayrı ayrı çıktı. Çağrılan taksiye binen genç kadın yüzünü şalıyla gizlerken, Memet Özer “Bir arkadaşımla yemek yedik. Herhangi bir şey yok, görmezden gelin” demekle yetindi.

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Çapkınlık yaparken yakalandı! Şalıyla yüzünü gizledi

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Çapkınlık yaparken yakalandı! Şalıyla yüzünü gizledi

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