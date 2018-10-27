Çapkın Kartal Loris Karius'tan Ece Sükan'a pençe

Beşiktaş'a imza attığı günden beri özel hayatı ve yakışıklılığıyla da gündemden düşmeyen Alman kaleci Loris Karius hakkında şok bir iddia daha ortaya atıldı. Sosyal medyadan Türk güzellere mesaj attığı haberleriyle gündem olan 25 yaşındaki kaleci, geçtiğimiz günlerde gittiği Soho House'da Ece Sükan'ı gördü. 41 yaşındaki güzel stil danışmanı, model ve oyuncuya hayran kalan Loris Karius, dedikodulara göre Sükan'la tanışmak için seferber oldu.