Çapkın Kartal Loris Karius'tan Ece Sükan'a pençe

Beşiktaş'a imza attığı günden beri özel hayatı ve yakışıklılığıyla da gündemden düşmeyen Alman kaleci Loris Karius hakkında şok bir iddia daha ortaya atıldı. Sosyal medyadan Türk güzellere mesaj attığı haberleriyle gündem olan 25 yaşındaki kaleci, geçtiğimiz günlerde gittiği Soho House'da Ece Sükan'ı gördü. 41 yaşındaki güzel stil danışmanı, model ve oyuncuya hayran kalan Loris Karius, dedikodulara göre Sükan'la tanışmak için seferber oldu.
DEVREYE MENAJERİNİ SOKTU: Devreye yanındaki menajerini sokan Alman kaleci, Ece Sükan hakkında detaylı bilgiler aldı. Sükan'ın stil danışmanı olduğunu öğrenen Loris Karius, menajeri aracılığıyla Sükan'a "Stilim konusunda bana yardımcı olabilir misin?" diyerek teklifte bulundu. İddiaya göre Sükan'dan birlikte çalışma anlamında olumsuz teklif alan Alman kaleci, yine yabancı menajeri aracılığıyla Ece Sükan'a mesajlar göndermeyi sürdürüyor.
OLUMLU YANIT VERMEDİ: Ümit Benan'dan boşandıktan sonra adı kimseyle anılmayan Sükan, Alman kalecinin iş bahanesiyle yaptığı görüşme teklifine olumlu yanıt vermedi..
SEVGİLİSİNDEN AYRILDI: Alman basınına göre, kaleci bir süredir birlikte olduğu model sevgilisi Daniella Grace ile yollarını ayırdı. Alman basını, 28 yaşındaki mankenin Loris Karius'la ayrılık nedeninin 'aradaki mesafeler' olduğunu yazdı.
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