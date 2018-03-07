Çapa'da yürekleri ağza getiren yangın!

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nin Çapa'daki kampusunde Travma ve Acil Cerrahi Servisi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Servisteki hastalar tek tek tahliye edildi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken olayda ölen yada yaralanan olmadı.