Cansu Taşkın Türkiye'yi kandırmış Ronaldo'nun mesajı yalanmış ifşa oldu

Cristiano Ronaldo'nun kendisine mesaj attığını iddia ederek ünlenen sosyal medya fenomeni Cansu Taşkın, aslında türm Türkiye'yi kandırmış olabilir. Cansu Taşkın'ın foyası bakın nasıl ifşa oldu? İşte tüm detaylar...

Cansu Taşkın Türkiye'yi kandırmış Ronaldo'nun mesajı yalanmış ifşa oldu

Cansu Taşkın'ı artık tanımayan kalmadı. Instagram üzerinden paylaştığı cesur fotoğraflarla binlece takipçiye ulaşan Cansu Taşkın, aslında tüm Türkiye'yi kandırmış olabilir. Peki bu nasıl oldu Cansu Taşkın Türkiye'yi nasıl kandırdı? İşte foyası böyle ifşa oldu...

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Cansu Taşkın Türkiye'yi kandırmış Ronaldo'nun mesajı yalanmış ifşa oldu

Ömercan Altay'ın haberine göre, günümüzde sosyal medya fenomeni olarak tanınan bazı kişiler ve birçok ünlü isim, dünyaca tanınmış starlardan kendilerine gelen mesajları sosyal medya hesaplarında paylaşarak takipçi sayısını artırmayı amaçlıyor.

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Cansu Taşkın Türkiye'yi kandırmış Ronaldo'nun mesajı yalanmış ifşa oldu

Özellikle Cansu Taşkın adlı model sık sık Cristiano Ronaldo’nun kendisiyle iletişim kurduğunu iddia ederek gündeme gelmeyi başarıyor. Ancak bu durum sanıldığı gibi olmayabilir.

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Cansu Taşkın Türkiye'yi kandırmış Ronaldo'nun mesajı yalanmış ifşa oldu

Popüler figürlerle iletişim halinde olduğunu söyleyen bu hesap sahiplerinin Google Play Store ve App Store üzerinden indirilen bir program sayesinde kendilerine, dünyaca ünlü isimlerin adını kullanarak mesaj yazdıkları ve bunu bazı programlar sayesinde gerçekleştirdikleri iddia edildi.

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