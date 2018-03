Cansu Taşkın öyle bir fotoğraf paylaştı ki rezil oldu!

CANSU TAŞKIN KİMDİR?: Öte yandan, kıvrımlı ve fit fiziğini ve incecik belini giydiği her elbisede sergileyen Cansu Taşkın, her zaman olduğu gibi adından çok söz ettirecek paylaşımlarına devam ediyor Sosyal medyada paylaştığı video ve fotoğraflarıyla dikkat çeken model Cansu Taşkın'ın Instagram'da 473 bin takipçisi var. Bu sayı her geçen gün hızla artıyor. 15 Kasım 1992'de İstanbul'da doğan Cansu Taşkın'ın dayısı besteci Metin Özülkü'dür.