Cansu Taşkın öyle bir fotoğraf paylaştı ki rezil oldu!

Cansu Taşkın Instagram'da paylaştığı fotoğrafla olay oldu. Taşkın, Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafında fotoşopu abartınca rezil oldu. Fotoşop ile kendisine kirpik yapan Taşkın, dikkatli takipçilerine fena yakalandı.

Cansu Taşkın öyle bir fotoğraf paylaştı ki rezil oldu!

Bir zamanlar adı Real Madrid'in ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo ile aynı cümlede geçen ve "Ronaldo beni evine çağırdı" diyerek ünlü futbolcuyla olan mesajlaşmalarını ifşa eden Cansu Taşkın bu sefer fena rezil oldu. Cansu Taşkın Instagram'da paylaştığı fotoğrafla olay oldu. Taşkın, Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafında fotoşopu abartınca rezil oldu. Fotoşop ile kendisine kirpik yapan Taşkın, dikkatli takipçilerine fena yakalandı.

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Cansu Taşkın öyle bir fotoğraf paylaştı ki rezil oldu!

CANSU TAŞKIN KİMDİR?: Öte yandan, kıvrımlı ve fit fiziğini ve incecik belini giydiği her elbisede sergileyen Cansu Taşkın, her zaman olduğu gibi adından çok söz ettirecek paylaşımlarına devam ediyor Sosyal medyada paylaştığı video ve fotoğraflarıyla dikkat çeken model Cansu Taşkın'ın Instagram'da 473 bin takipçisi var. Bu sayı her geçen gün hızla artıyor. 15 Kasım 1992'de İstanbul'da doğan Cansu Taşkın'ın dayısı besteci Metin Özülkü'dür.

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Cansu Taşkın öyle bir fotoğraf paylaştı ki rezil oldu!

İşte Cansu Taşkın'ın rezil olduğu o fotoğraf...

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Cansu Taşkın öyle bir fotoğraf paylaştı ki rezil oldu!

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