Cansu Taşkın bornozlu pozuyla akıma dahil oldu

Sosyal medya hesabından paylaştığı cesur fotoğraflarla gündemden düşmeyen sosyetik güzel Cansu Taşkın, paylaşımıyla bornozlu fotoğraf akımına dahil oldu.

Cansu Taşkın bornozlu pozuyla akıma dahil oldu

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Cansu Taşkın, fotoğrafıyla bornozlu fotoğraf akımına dahil oldu.

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Cansu Taşkın bornozlu pozuyla akıma dahil oldu

Instagram hesabından paylaşım yapan sosyetik güzel Cansu Taşkın dekolteli bornozlu paylaşımıyla takipçilerini mest etti.

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Cansu Taşkın bornozlu pozuyla akıma dahil oldu

Birçok ünlünün yaptığı dahil olduğu bornozlu fotoğraf akımına dahil olan Cansu Taşkın, takipçilerinden tam not aldı. Taşkın bornozlu paylaşımıyla takipçilerine frikik vermeyi de ihmal etmedi.

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Cansu Taşkın bornozlu pozuyla akıma dahil oldu

Cansu Taşkın'ın geçtiğimiz günlerdeki mini elbiseli paylaşımına takipçileri sessiz kalmamıştı. Taşkın'ın bir takipçisi paylaşıma, "Yine her zaman ki gibi çok güzel ve tatlısınız." yorumunu yaptı. Başka bir takipçisi ise, "Ekosenin güzelliğiyle sizin güzelliğiniz birleşmiş." yorumunu yapmıştı.

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