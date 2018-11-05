Cansu Taşkın bornozlu pozuyla akıma dahil oldu

Birçok ünlünün yaptığı dahil olduğu bornozlu fotoğraf akımına dahil olan Cansu Taşkın, takipçilerinden tam not aldı. Taşkın bornozlu paylaşımıyla takipçilerine frikik vermeyi de ihmal etmedi.

Cansu Taşkın'ın geçtiğimiz günlerdeki mini elbiseli paylaşımına takipçileri sessiz kalmamıştı. Taşkın'ın bir takipçisi paylaşıma, "Yine her zaman ki gibi çok güzel ve tatlısınız." yorumunu yaptı. Başka bir takipçisi ise, "Ekosenin güzelliğiyle sizin güzelliğiniz birleşmiş." yorumunu yapmıştı.