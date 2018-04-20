Cansu Dere'ye büyük şok! Setteyken evini soydular

Haluk Bilginer'le Puhu TV’de yayınlanan Şahsiyet dizisinde başrolü paylaşan güzel oyuncu Cansu Dere'nin evine hırsız girdiği iddia edildi. Erkan Selah'ın Bebek-Aşiyan'da bulunan evinde kiracı olarak oturan oyuncunun, setteki çalışma saatlerini takip eden hırsızlar, Cansu Dere'yi büyük zarara uğrattı. Evinde kasa olmadığı öğrenilen oyuncunun bu hatası, pahalıya patladı.

Hırsızların, oyuncunun gerçek takılarını alarak, imitasyon aksesuarlarına, iPad'ine ve bilgisayarına ise dokunmadığı öğrenildi. Cansu Dere'nin değerli saatlerinin de çalındığı söyleniyor. Hemen polise başvurarak tutanak tutturan oyuncunun zararının 500 bin TL'nin üzerinde olduğu ve çok üzüldüğü de konuşulanlar arasında.