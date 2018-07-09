Cansu Dere ve Tanem Sivar’dan drone’lu tatil videosu geldi!

Cansu Dere ile Tanem Sivar'ın drone'lu tatil videosu takipçilerinden on binlerce beğeni aldı. Yakın arkadaşları Ece Sükan ve Tanem Sivar’la birlikte Marmaris Bozburun’da tatil yapan güzel model Cansu Dere Instagram’da paylaştığı eğlenceli videosu ile binlerce beğeni aldı.

Yeni sezonda ekranlara dönmeye hazırlanan Cansu Dere, yakın dostları Ece Sükan ve Tanem Sivar’la birlikte tatil yapıyor. Marmaris Bozburun’da tatilin keyfini çıkartan Cansu Dere, denizde drone’la çekilen bir videosunu sosyal medya hesabından paylaştı. Yakın arkadaşı Tanem Sivar’la birlikte çektikleri eğlenceli video Instagram’da kısa sürede büyük beğeni topladı.