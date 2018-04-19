Cannes'dan sürpriz Nuri Bilge Ceylan kararı!

71. Cannes Film Festivali'nin programı geçtiğimiz hafta içerisinde açıkladığında festival programına dahil edilmeyen filmler arasında 'Ahlat Ağacı'nın da olması şaşkınlık yaratmıştı.

Festivalde genç ve ilk filmini çeken yönetmenlere ağırlık vermek isteyen festival yönetimi, bu bağlamda programda yer almasına kesin gözüyle bakılan yönetmenlerin yeni filmlerini dışarıda bırakmıştı. Nuri Bilge Ceylan da yeni filmi Ahlat Ağacı’yla bu yönetmenlerin arasında yer almıştı.

Cannes yönetiminin bugün yaptığı açıklamada ise Nuri Bilge Ceylan'ın yeni filmi 'Ahlat Ağacı'nın festivalde yer alacağı duyuruldu. Film, festivalde Ana Yarışma bölümünde Altın Palmiye için yarışacak. Nuri Bilge Ceylan son filmi 'Kış Uykusu' ile Cannes'dan Altın Palmiye ile dönmüştü. 'Ahlat Ağacı' bir genç yazarın küçük bir kasabada yaşadığı sıkıntılara ve babasıyla olan ilişkilere odaklanıyor. Film 7 ülkenin ortak yapımı olarak dikkat çekiyor. Filmde başrolleri Murat Cemcir ve Doğu Demirkol oynarken yardımcı rollerde Tamer Levent, Hazar Ergüçlü, Kadir Çermikli, Kubilay Tunçer, Ahmet Rıfat Şungar yer alıyor.

Buna ek olarak Yann Gonzalez‘in Un Couteau Dans Le Cœur (Knife + Heart) adlı filmi ve Sergey Dvortsevoy‘un Tulpan‘ı da Ahlat Ağacı ile birlikte ana yarışma seçkisine dahil olan filmler. Böylelikle ana yarışmada yer alacak 21 film açıklanmış oldu.

İşte Cannes yarışma filmleri seçkisi:

Le Livre D’Image, Jean-Luc Godard

Blackkklansman, Spike Lee

Three Faces, Jafar Panahi

Cold War, Pawel Pawlikowski

Leto, Kirill Serebrennikov

Lazzaro Felice, Alice Rohrwacher

Under The Silver Lake, David Robert Mitchell

Capernaum, Nadine Labaki

At War, Stephane Brizé

Asako I&II, Ryusuke Hamaguchi

Sorry Angel, Christophe Honoré

Dogman, Matteo Garrone

Girls Of The Sun, Eva Husson

Yomeddine, A.B Shawky

Burning, Lee-Chang Dong

Shoplifters, Kore-Eda Hirokazu

Ash Is Purest White, Jia Zhang-Ke

Un Couteau Dans Le Cœur, Yann Gonzalez

Tulpan, Sergey Dvortsevoy

Ahlat Ağacı, Nuri Bilge Ceylan