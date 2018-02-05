Rusya'nın İdlib'de düşürülen uçağıyla ilgili şoke eden görüntüler çıktı. Pilotun başına bakın neler gelmiş. haberin devamı için tıklayın »
Türkiye bugün 5 şehidini uğurlarken Afrin'den tüyleri diken diken eden görüntüler geldi. O bayrak böyle dikildi... haberin devamı için tıklayın »
Erdoğan Papa görüşmesi tamamlandı. 1 saat süren tarihi görüşmeden dikkat çeken görüntüler geldi. haberin devamı için tıklayın »
İdlib bölgesinde Su-25 tipi bir Rus uçağının düşürülmesiyle ilgili korkutan açıklama... haberin devamı için tıklayın »
Hollanda Ankara büyükelçisini çekti. Haberi Reuters ajansı duyurdu sebep de bakın ne? haberin devamı için tıklayın »
Seren Serengil tahliye olduktan yaklaşık iki saat sonra 'Duymayan Kalmasın' isimli magazin programının canlı yayınına yetişti. Seren Serengil'in canlı yayında yaptığı hareket izleyiciler tarafından şaşkınlıkla karşılandı.
Tedbir kararına uymadığı gerekçesiyle aldığı 3 gün zorlama hapis cezası sonrası 2 Şubat'ta Bakırköy Kadın Tutukevi'ne giren Seren Serengil, bugün cezaevinden çıktı. Teslim olma sürecini adeta reality şova çevirdiği için eleştirilen şarkıcı, yorumcusu olduğu 'Duymayan Kalmasın' programının canlı yayınında sinirlenip stüdyoyu terk etti.
Cezaevinden çıkar çıkmaz Star TV'de yayınlanan 'Duymayan Kalmasın' programının canlı yayına katılan Seren Serengil, bir anda yerinden kalkıp stüdyoyu terk etti. Serengil'in bu sırada elindeki pardağı masaya vurması sunucu Cengiz Semercioğlu ve konuk sanatçı Nilgün Belgün'ü şok etti. Seren Serengil, kısa süre sonra hiçbir şey olmamış gibi programa geri döndü.
BUNLARI İZLEDİNİZ Mİ?
YORUM YAZIN Canlı yayınında sinirlenip stüdyoyu terk etti videosuna yorum yapıntw gp fb rs yukarıdaki hesaplarınızdan biri ile yorum yapabilirsiniz adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER