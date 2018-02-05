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Canlı yayınında sinirlenip stüdyoyu terk etti

Seren Serengil tahliye olduktan yaklaşık iki saat sonra 'Duymayan Kalmasın' isimli magazin programının canlı yayınına yetişti. Seren Serengil'in canlı yayında yaptığı hareket izleyiciler tarafından şaşkınlıkla karşılandı.

Tedbir kararına uymadığı gerekçesiyle aldığı 3 gün zorlama hapis cezası sonrası 2 Şubat'ta Bakırköy Kadın Tutukevi'ne giren Seren Serengil, bugün cezaevinden çıktı. Teslim olma sürecini adeta reality şova çevirdiği için eleştirilen şarkıcı, yorumcusu olduğu 'Duymayan Kalmasın' programının canlı yayınında sinirlenip stüdyoyu terk etti.

Cezaevinden çıkar çıkmaz Star TV'de yayınlanan 'Duymayan Kalmasın' programının canlı yayına katılan Seren Serengil, bir anda yerinden kalkıp stüdyoyu terk etti. Serengil'in bu sırada elindeki pardağı masaya vurması sunucu Cengiz Semercioğlu ve konuk sanatçı Nilgün Belgün'ü şok etti. Seren Serengil, kısa süre sonra hiçbir şey olmamış gibi programa geri döndü.

  • Magazin 05 Şubat 2018 13:18
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